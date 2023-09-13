蘋果發表新機 市場不看好 華為新機是潛在因素

蘋果 (AAPL-US) 舉行特別活動發布新產品，包括 4 款全新的 iPhone 機型，其中兩種尺寸的中端 iPhone，一種是 6.1 寸，一種是 6.7 寸，還有兩種尺寸的高端 Pro 手機，配備鈦金屬外殼和更高端鏡頭。



不過，在發表會前夕，最令市場關注的卻是關於高通 (QCOM-US) 的消息。高通周一 (11 日) 確認，從 2024 年開始和蘋果 5G 通訊晶片的供應合作將再延長 3 年。也就是說即便一切順利，至少要等到 iPhone 19，蘋果才可能採用自研 5G 晶片。



利空並不只限於 5G 通訊晶片跳票。瑞銀在周二 (12 日) 發表會前幾個小時，率先調降 iPhone15 出貨量預期。



瑞銀證券最新報告指出，由於面臨華為新機等風險，將蘋果 iPhone15 系列新機出貨量由 8000-9000 萬支下修至 7800 萬支。



不僅是瑞銀證券，之前也有幾家機構看空。日本瑞穗銀行因供應問題將 iPhone 15 產量預期從 8400 萬支下修至 7300 萬支，降幅達 13.1%。另外，該機構預計蘋果將在 2023 年生產 2.17 億支 iPhone，較最初預測的 2.27 億支減少 4.4%。



值得一提的是，華為近期意外推出 Mate 60 系列，也令蘋果基本面受到打擊。投資公司 Oppenheimer 分析師 Martin Yang 表示，由於華為這款新手機的推出，蘋果公司 2024 年 iPhone 出貨量可能減少 1000 萬支。

天風國際分析師郭明錤日前也指出，Mate 60 Pro 自開賣後需求強勁，2023 年下半年出貨計畫已提升約 20% 至 550–600 萬支。按此趨勢，Mate 60 Pro 在發售 12 個月後的累計出貨量預期至少將達到 1200 萬支。2023 年出貨量將年增約 65% 至 3800 萬支。



摩根大通上周發布報告指出，蘋果 iPhone15 並沒有實質性的升級，因此也不會吸引大量用戶更新換代。並將蘋果目標價從 235 美元調低至 230 美元。