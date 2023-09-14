AI數據分析平台Databricks融資籌集5億美元 估值達430億美元

人工智慧 (AI) 數據分析平台 Databricks 周四 (14 日) 表示，它在一輪融資中獲得超過 5 億美元的資金，估值達 430 億美元，這是今年 AI 領域私營科技公司最大的融資活動之一。

隨著這家數據公司為公開上市做準備，由 T. Rowe Price 牽頭的新一輪融資可能標誌著最後一輪私人融資。AI 熱潮的另一個受惠者晶片製造商輝達 (NVDA-US) 和信用卡公司 Capital One Financial (COF-US) 也參與了最新一輪融資。

Databricks CEO 葛德西 (Ali Ghodsi) 表示，該公司計劃利用這筆資金與輝達合作構建基礎模型。輝達生產執行 AI 模型的核心計算晶片。

風投產業的其他知名企業，如 Andreessen Horowitz、Baillie Gifford、摩根士丹利旗下 Counterpoint Global、Fidelity Management & Research 和 Tiger Global 也參與了本輪融資。

AI 作為科技領域的最新流行詞，吸引了從矽谷到華爾街的投資人興趣。

隨著 OpenAI 的聊天機器人 ChatGPT 的廣泛流行，包括 Anthropic、Hugging Face 和 Modular 在內的許多產業參與者在近幾個月都籌集了資金。

Databricks 除了獲得融資，該公司更加專注於開發一款可以分析銷售交易或書面報告等業務數據的聊天機器人。

它在 6 月推出一款名為 LakehouseIQ 的 AI 助手，可以以自然語言解釋而不是電腦代碼提交的查詢。幾周後，它還完成收購 MosaicML，這是它以 13 億美元收購的一家生成式 AI 新創公司。

Databricks 表示，截至 7 月的第 2 季營收同比成長 50%，在全球擁有超過 10000 名客戶。

其最新估值比 2021 年上次融資後的 380 億美元估值高出超過 13%。自成立以來，該公司已籌集 40 億美元。