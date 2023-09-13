美銀調查：投資人資金配置出現巨大轉變 紛紛湧向美股

美國銀行最新的全球基金經理調查顯示，對中國經濟不景氣的擔憂導致投資人股票配置發生巨大轉變，基金經理人 9 月紛紛湧向美股、逃離新興市場。

本月針對總資產管理規模 6,160 億美元、222 名全球基金經理人的調查顯示，資金流出現劇烈轉向，美股吸引大量資金，新興市場的流出卻創下新高，主因就是對中國經濟成長的樂觀情緒已經回落至疫情時期的低點。

數據顯示，人們對中國市場的情緒較去年 9 月更為悲觀，投資人也對任何刺激措施能否提振中國經濟的可能性表示懷疑，只有 15% 的人預計刺激政策將帶來顯著拉升。

此外，中國房地產暴雷如今也被視為下一次全球信貸事件的頭號來源。美銀表示，「避開中國」已成為基金經理人們如今最大信念之一。

投資人 9 月對新興市場股票配置從 34% 大幅降至 9%，創下 2022 年 11 月以來的新低。相比之下，對美股配置上升 29 個百分點，淨加碼比例升至 7%。

今年美股的表現優於全球其他股市，標準普爾 500 指數迄今上漲 17%。 與此同時，MSCI 新興市場指數僅上漲 2%。

隨著美國經濟持續表現出韌性，華爾街大空頭、法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 美國股票和衍生商品策略主管 Greg Boutle 上調標普年底目標價至 4,150 點。

摩根士丹利投資管理公司董事總經理兼高級投資組合經理人 Andrew Slimmon 近日則預估，標普 500 指數到 2023 年底可能會接近 5,000 點。他認為第三季企業強勁收益將有助於股市恢復上漲。「第三季後，季度收益年增率將由負轉正。從歷史上看，有利於股市。」