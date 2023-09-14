澳洲8月份就業人數回升 但主要靠兼職工作推動

此前意外下降的澳洲就業數據在 8 月份回升，而且失業率保持穩定，表明勞動力市場在努力應對澳洲央行 12 次升息帶來的影響。

澳洲統計局周四 (14 日) 公布，8 月份就業人數較前月增加 64900 人 (主要由兼職工作推動)，預估為增加 25000 人。失業率維持在 3.7%，自去年 6 月以來，澳洲失業率一直徘徊在 3.4%-3.7% 的區間。

數據公布後，澳元兌美元立即觸及九日高點 64.53 美分，有鑑於通膨依然偏高，而勞動力市場也還緊張，這增強了澳洲央行再次升息的理由。即將上任的央行總裁 Michele Bullock 先前警告，至少在明年之前，央行政策決定將是視數據逐月審視。

不過，澳元強勢並未維持太久，因為市場解讀報告的細節，認為就業不足有所增加，勞動力市場較表面數據更為疲軟。

澳盛銀行 (ANZ Bank) 澳洲經濟主管 Adam Boyton 表示，大部分就業增長都是兼職，而本月工作時間的下降，讓外表光鮮的頭條數據黯然失色。他認為，勞動力市場疲軟現象正在蔓延，澳洲央行將長時間維持不變。

澳洲央行 9 月份連續第三個月將利率維持在 4.1%，經濟學家和貨幣市場對政策前景看法出現分歧。前者預計澳洲央行 11 月份會再升息一次，將利率升至 4.35%，而交易員則表示，隨著通膨率逐漸在回到澳洲央行 2-3% 的目標，利率已經見頂。

周四的數據顯示，年度就業增長率從年初的 3.1% 放緩至 3%。經濟學家預計，明年失業率將達到 4.5%，就業增長速度將進一步放緩。