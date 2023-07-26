澳洲通膨放緩程度超過預期 央行有望暫停升息 澳元走弱

澳洲統計局 (ABS) 周三 (26 日) 公布的數據顯示，2023 年第二季澳洲消費者價格指數 (CPI) 季增 0.8%，低於市場預期的 1.0%，而第一季漲幅為 1.4%。

以年增幅度計算，CPI 增幅也由上一季的 7.0% 降至 6.0%，而預期增幅為 6.2%。通膨放緩幅度超過預期，反映了近期的全球趨勢，也為下周央行再一次暫停升息提供了理由。

澳洲央行目前預計，到 2025 年中期，通膨率將回到 2-3% 目標區間頂部。

根據澳洲央行總裁 Philip Lowe 此前說法，在過去 15 個月升息 12 次後，央行現在處於數據依賴模式，將依數據表現做出決策。

CPI 數據公布後，澳元兌美元急跌 0.8%，報 0.6738，3 年期國債殖利率跌至 3.92%，澳股 ASX 200 指數漲幅擴大至 0.7%。

交易員目前預計澳洲央行 8 月 1 日會議升息的可能性約為 20%，低於會議發布前的約 50-50 的可能性。

德勤經濟諮詢公司合夥人 Stephen Smith 表示，通膨速度已經見頂，正在迅速放緩，薪資增長並不過分，中期通膨預期也沒有上升。在這種情況下，澳洲不應進一步升息。

統計局價格統計主管 Michelle Marquardt 指出，服務業通膨年率升至 6.3%，為 2001 年以來最高，也是自 2021 年 9 月以來，服務業通膨率首次超過商品通膨率。

數據顯示，租金、外出就餐、兒童保育和保險等一系列服務的價格上漲，加劇了通膨壓力。