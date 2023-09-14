股價1年上漲400% 中國零售商名創優品估值引發質疑

過去一年，中國零售商名創優品 (09896-HK)(MNSO-US) 的股價上漲了 400%，成為那斯達克金龍中國指數中表現最好的股票。 市場觀察人士現在正在爭論漲幅是否過度。

對於這家中國廉價零售商來說，估值開始顯得昂貴，該公司依靠物有所值的戰略和積極的擴張，來贏得市場份額。 技術面顯示，股票已超買，並交易清淡，而空頭的興趣正在上升，表明近期漲勢可能會放緩。

Tocqueville Finance 亞洲股票主管 Kevin Net 表示，這家公司表現「持續超出預期，在中國和海外二線城市的增長潛力仍然相當大」。 它也與中國最近的一些擔憂 (例如監管、房地產市場或地緣政治) 關係不大，然而，這部分很多已經反映在其估值中。

名創優品的優異表現，使其與低迷的中國消費股故事有所區分。這家公司在截至 6 月份的三個月內公布了創紀錄的海外收入，其銷售額和淨利潤，連續九季超出了分析師的預期。

不過，懷疑論者指出，名創優品的股價估值是遠期盈利預期的 27 倍，相較之下，拼多多 (PDD-US) 為 18 倍，阿里巴巴 (BABA-US) 為 9 倍。

此外，14 天的 RSI(相對強弱指標) 顯示，自 8 月 29 日以來，名創優品的股價一直處於超買區域。這支股票的空頭部位，也從 7 月底的不足 5%，躍升至已發行股票的 15% 以上。

即便如此，一些人仍然對名創優品的前景持樂觀態度。

一方面，公司嚴格的供應鏈管理，可能使其能夠繼續實行有效的成本控制，並提供廣泛的產品。 他們還在擴展美國市場，並於今年 5 月在紐約時代廣場成立美國旗艦店。

截至 6 月底，名創優品在中國擁有 3600 多家門店，在海外擁有 2100 多家門店，目標是到 2028 年，海外業務占其業務的 70%。