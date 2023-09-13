雲達楊麒令：AI伺服器成長趨勢至少維持5-10年 MGX年底量產

電子代工大廠廣達 (2382-TW) 資深副總暨雲達科技總經理楊麒令今 (13) 日表示， AI 伺服器需求持續成長，不只明年優於今年，至少未來 5 年、10 年都能維持，甚至是更長期的發展趨勢，而攜手輝達 (NVIDIA) 開發的 MGX 架構 AI 伺服器，最快將於今年底量產。

楊麒令認為，AI 將成為改變時代的關鍵，邊緣運算與物聯網串接，再搭配 5G 專網，將帶動各類場域應用。廣達和雲達雖然賣硬體，但也懂得軟體基礎設施，布局雲端、邊緣運算、5G、AI 等多年，下一波 Smart X(智慧應用) 也是重點投資項目之一，開發更多的潛在應用面。

楊麒令進一步指出，目前觀察到雲端服務商、資料中心與企業客戶等皆積極導入 AI 伺服器，雲達先前出貨以搭載輝達 A100 晶片的伺服器為主，現階段則以運算能力更強的 H100 晶片伺服器為主力產品。

MGX 架構伺服器方面，楊麒令說明，適合企業用來訓練語言模型，用一顆 GPU 搭配 Arm 架構的 CPU，相較先前一台 AI 伺服器內置 4 或 8 顆 GPU，價格有一定程度的降低，未來需求會更強，目前預計 9、10 月試產、年底前進入量產。

楊麒令透露，自 2006 年就已制定策略，尋求雲端硬體、軟體與應用層面的「共同語言」，能與產業合作夥伴的系統加以整合，現在與客戶洽談時不光是談硬體，更重要的是能完全地符合對方的應用需求，與過去原廠委託設計製造 (ODM)、代工 (OEM) 業務截然不同。