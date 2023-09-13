我前7月實質總薪資衰退 7年來首見

主計總處今 (13) 日公布前 7 月全體受僱員工經常性薪資平均為 45381 元，年增 2.47%，總薪資 61600 元，年增 1.57%，不過，剔除物價因素後，實質經常性薪資 41504 元，年增僅 0.21%，實質總薪資 56338 元，更年減 0.67%，是 7 年來同期首見負成長，顯示通膨吃掉薪水漲幅。

主計總處說明，就 7 月來看，全體受僱員工經常性薪資平均為 45520 元，月增 0.20%，年增 2.51%，獎金及加班費等非經常性薪資 13701 元，合計後總薪資平均為 59221 元，月增 10%，年增 1.66%。

觀察行業別經常性薪資變動，7 月受惠暑期旅遊旺季和疫後消費動能回升，航空運輸業、住宿業、餐飲業分別月增 2.35%、2.31%、1.62%。

而總薪資方面，製造業因部分上市櫃公司 7 月發放員工酬勞 (紅利) 或工作獎金而月增 29.38%，其中，電子零組件製造業增加 92.03%，基本金屬製造業也增 39.17%；用水供應及污染整治業則受部分廠商上月發放績效獎金影響，月減 32.81%。

另外，前 7 月受僱員工人數平均為 817 萬人，年增 1 萬 5000 人或 0.19%，工業部門減少 0.34%，服務業部門則增 0.57%；就行業別觀察，住宿及餐飲業年增 1 萬 1000 人較多，藝術、娛樂及休閒服務業增 7000 人，製造業則減少 1 萬 7000 人。