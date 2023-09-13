進可攻支付領域 退可守蘋果生態系統 iPhone秘密武器：Apple Pay

蘋果 (AAPL-US) 周二 (12 日) 發布一系列軟體和硬體產品，但卻沒提到一大武器：Apple Pay 數位錢包。蘋果靠著 Apple Pay 已悄然成長為「金融科技」巨頭，不僅讓支付領域更競爭，也讓 iPhone 用戶更願意待在蘋果生態系統內，且更有動力升級新一代 iPhone。

Apple Pay 於 2014 年推出，但近幾年才開始興起。Apple Pay 可以存儲信用卡和蘋果自家卡 (與高盛聯名推出)，iPhone 用戶在商店可用手機感應支付，也可在網購商店使用 Apple Pay。

MoffettNathanson 分析師 Lisa Ellis 在周二報告中估計，Apple Pay 到 2022 年已處理 6000 億至 7000 億美元的支付業務。此外，以 Apple Pay 作為線上結帳方法的市占率也不斷上升。

相比而言，蘋果的 Apple Cash (P2P 平台和現金返還服務) 就沒有那麼成功，其 Apple Card 也只獲得 750 萬用戶的小眾關注。

除了 Apple Pay，蘋果在支付和金融科技的其他領域也努力耕耘。蘋果 8 月表示，4 月時與高盛合作推出的高收益儲蓄賬戶，目前累積存款已超過 100 億美元，收益率為 4.2% 。

雖然市場普遍預測，這些均無法改變蘋果今年營收基礎 (估計今年為 3890 億美元)，但這讓 iPhone 用戶提供一個升級新手機的理由，並為了便利而持續留在蘋果生態系統中。

Apple 不斷增加的金融產品（包括 Apple Pay Later 和 Apple Cash）已是美國排名第一的行動設備操作系統，已對支付領域現有企業帶來競爭衝擊。

雖然 iPhone 用戶可以下載其他家支付公司提供的 app，例如 PayPal (PYPL-US)、Block (SQ-US) 提供的 Cash App 等，但在蘋果硬體上直接使用內建的蘋果 app 更加方便，意味著黏性更高。

Ellis 報告指出：「基於其規模、承諾、資源和用戶群的影響力，蘋果已成為支付領域最強勁的大型科技公司。」

蘋果沒有立即回應置評請求。

受衝擊的支付領域業者

Ellis 認為，蘋果在支付領域的競爭將直接負面衝擊 PayPal，隨著 Apple Pay 更加普及，兩家「結帳鈕」品牌的競爭益發激烈，與此同時，PayPal 過去三季的「結帳鈕」品牌僅實現百分比個位數偏中段的成長率。

另外，Ellis 認為，Block 則面臨來自蘋果的適度負面衝擊，因為這兩家企業直接在「先買後付 (BNPL)」領域展開競爭，Block 擁有 Afterpay，而蘋果則擁有 Apple Pay Later。

PayPal 和 Block 沒有立即回應置評請求。

倘若蘋果聚焦「拆 4 期付款」服務，那麼另一家 BNPL 業者 Affirm Holdings (AFRM-US) 預計也會受到來自蘋果的適度負面壓力。

傳統支付公司仍可互利互惠

然而，Ellis 寫道，Visa (V-US) 和萬事達卡 (MA-US) 等傳統支付公司面臨的蘋果威脅較小，因為蘋果仍然使用這些卡網絡進行支付授權、清算和結算。雖然兩家公司應該也意識到蘋果在金融服務領域日益增長的影響力，但 Ellis 認為蘋果仍將與其保持互惠互利的正面關係。

可望受惠

美國運通 (AXP-US) 可望因蘋果在金融領域的發展而受惠。Ellis 認為兩家公司有機會在重疊的高端客戶群上進行合作，美國運通甚至有可能取代高盛 (GS-US)， 成為蘋果的銀行合作夥伴，「這將是強大的組合」。

高盛和美國運通沒有立即回應置評請求。

或許因籠罩在蘋果壓力之下，投資者似乎不滿意支付類股，今年迄今 PayPal 下跌 11.8%，Block 下跌 13.5%。