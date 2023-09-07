特斯拉速度！上海廠第200萬輛車出廠

特斯拉 (TSLA-US) 上海「超級工廠」第 200 萬輛車周三（6 日）正式下線，從 0 輛到第 200 萬輛車出廠，相隔不到四年，見證「特斯拉速度」與「中國速度」的融合。

據《證券時報》報導，特斯拉上海廠第 200 萬輛電動車周三正式出廠。從 0 輛到 100 萬輛車，上海廠花了 33 個月，從 100 萬輛到 200 萬輛，僅耗時 13 個月，製造電動車的效率大幅提升。

目前特斯拉上海「超級工廠」不到 40 秒就能下線一輛整車，效率之高，全球罕見。得益於造車高效，上海廠已位居特斯拉全球出口「C 位」（核心位置），撐起特斯拉產量半壁江山。

在汽車界，特斯拉上海廠一直是「速度」的代名詞。2019 年 1 月，上海廠破土動工。同年 11 月，試點投產。同年 12 月 30 日，首批 Model 3 完成交車。這種「當年開工、當年投產、當年交車」的速度，至今都是汽車產業的傳奇。

事實上，特斯拉一度面臨產能困境，為了提高生產效率，特斯拉展開技術攻關，催生一體化壓鑄等技術。

傳統的汽車製造方法，是烙印、製造車身和燈、上漆、組裝等「流水線式」工作，但線性工作意味著組裝等環節一旦出現問題，將卡住整條生產線。而一體化壓鑄技術用巨大鑄件代替多個零件，以幾個大型壓鑄件組成下車體總成，大幅簡化零件沖壓、焊接等流程，也極大提高生產效率。

民生證券表示，將較於傳統汽車製造，一體化壓鑄能使生產效率提高約 79 倍，使車型開發周期縮短 1/3，使製造成本減少約 40%，工廠面積縮小約 30%，技術工人數量減少約 10%。

獨立國際策略研究員陳佳表示，在整個生產工藝和營銷流程中，特斯拉的這種「小優勢」非常多，使其生產效率顯著提升。