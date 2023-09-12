摩根大通CEO：眼前風險多 以為美國經濟能繁榮數年是「大錯誤」

摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 周一 (11 日) 表示，雖然美國經濟表現良好，但相信這樣的繁榮能維持好幾年的光景，將犯「巨大錯誤」。

他在紐約一場金融論壇指出，目前經濟靠良好的消費者資產負債表和持續上漲的工資支撐，但眼前有眾多風險，包括各國央行透過量化緊縮 (QT) 抑制流動性、俄烏戰爭、世界各國政府「像喝醉水手般」揮霍。

戴蒙說：「認為消費者強勁代表將有好幾年的繁榮光景，是個巨大的錯誤。」

過去一年來，美國經濟一反戴蒙等重量級人士的預期，並未陷入經濟衰退。戴蒙去年曾警告，由於央行和烏克蘭戰爭等因素，美國「經濟颶風」正在成形，但美國經濟事後證明仍強勁，讓許多分析師改口預測或許能躲開衰退。

戴蒙說，雖然企業因為業績感覺狀況不錯，但是情況會改變，目前無法知道未來 12 個月到 18 個月之後的全面效應。

在違約率降到歷史新低的情況下，摩根大通等銀行這幾年雖然靠貸款業務而大賺，但壓力正從房地產和次級汽車貸款等領域浮現。

戴蒙說：「經濟衰退終將來臨，當這件事發生，將回歸真實且正常的信貸循環，屆時有些狀況會比預期差。」

針對摩根大通，戴蒙表示，公司購買的庫存股規模比之前低，預估將以同樣步調維持到 2024 年，因公司恪守即將到來的資本規定。

他形容新的監管措施「令人相當失望」，希望監管機關決策更透明，並表示摩根大通已被告知需持有比歐洲銀行同業高 30% 的資本，並對巴塞爾協議的首要重點提出質疑。

而被問到備受關注的安謀 (ARM) 首次公開發行 (IPO)，以及 IPO 和併購市場是否將回溫，戴蒙表示他鼓勵企業執行長趕快行動，不要空等，他說：「我認為前方的不確定性仍然很大，而且非常危險。」

他舉的風險之一包括與中國關係的惡化，而這些風險讓摩根大通在中國的事業前景從明亮逐漸變得普通。他說：「我不認為會爆發台海戰爭，但情況可能變糟。」