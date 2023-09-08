德銀警告：美國經濟衰退可能性仍然很大

德意志銀行 (Deutsche Bank) 策略師表示，由於通膨仍然出在高位，美國經濟很有可能會在明年陷入衰退，這與市場普遍樂觀的情緒形成鮮明的對比。

策略師在報告中警告稱，由於美聯準會 (Fed) 激進的升息行動，美國經濟衰退的機率仍然比軟著陸還要更高。「有鑑於通膨仍遠高於目標，Fed 應該寧可過度緊縮，而不是過少。美國經濟衰退的可能性仍然很大。」報告中說道。

策略師表示，儘管美國經濟仍有可能實現軟著陸，但 Fed 需要將需求壓低至水準以下，才能將通膨率降至 2% 的目標。

過去一年，Fed 大幅升息，短短一年內，利率從接近 0 飆升至 5% 以上。官員們已表示，今年可能會進一步升息，直到有更多實質性證據表明高通膨已經永久消退。

策略師警告，隨著緊縮政策滯後效應生效，2024 年初美國經濟恐將面臨更大壓力。

華爾街大空頭格蘭森 (Jeremy Grantham) 日前受訪時也指出，Fed 這 40 年來最激進的緊縮政策可能會使經濟陷入衰退，並拖累美股。「道理很簡單，低利率推高了資產價格。更高的利率會壓低資產價格。而我們現在所處的時代，平均利率將高於過去 10 年水平。」

利率走升可能會給美國經濟蒙上長期陰影。舊金山 Fed 的一項研究發現，Fed 提高利率至少會在 12 年內減少潛在經濟產出。研究人員發現，如果利率調升 1 個百分點，12 年後實質 GDP 將比原來低 5% 左右。

與此同時，堅定看跌的摩根士丹利知名空頭分析師 Michael Wilson 也認為，美國經濟今年的成長料將弱於預期，美股投資人很快將為此而感到失望。