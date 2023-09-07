債市指標顯示 美國經濟可能在明年6月步入衰退

美國公債市場大約一年前開始閃現美國經濟衰退即將來臨的警訊，即所謂的殖利率曲線倒掛。雖然曾經震耳欲聾的衰退預測現在已消失大半，但 Bespoke 投資集團從最新數據推測，這場預期已久的衰退，仍可能在大約九個月後、也就是 2024 年 6 月初降臨。

去年 10 月下旬，3 個月美債殖利率首次超越 10 年期美債殖利率，代表關鍵殖利率曲線出現「倒掛」，這在過去一向是可靠的衰退預測指標。

迄今經濟衰退並未實現，Bespoke 分析師根據截至周三 (6 日) 的最新資料預測，下一次衰退可能要再 275 天到來，也就是大約 2024 年 6 月初。原因是，1960 年代初期迄今的資料顯示，經濟衰退平均在 3 個月和 10 年期殖利率曲線首度倒掛後的 589 天發生。

經濟衰退究竟該用殖利率曲線上的哪個時點為基準，一直有很多討論。也因為經濟衰退遲遲未到來，投資人開始辯論殖利率曲線倒掛作為衰退指標是否仍管用，尤其是考慮到各國政府與央行在疫情初期釋出的大規模刺激。

Bespoke 團隊說：「投資人很容易忽視這件事，但歷史顯示，經濟衰退不會在殖利率曲線首次倒掛就迅速到來。」

根據歷史資料，過去 60 年來，只有 1973 年 6 月那一次，在 3 個月美債殖利率首次超越 10 年期殖利率後，300 天內就發生經濟衰退。

10 年期美債殖利率周三回升到接近 4.3%，幾乎是今年來最高水準，加重人們的抵押貸款負擔或尋求融資的成本。

美國聯準會 (Fed) 周三公布的褐皮書顯示，美國經濟在 7 月到 8 月間適度成長，主要由對休閒活動被壓抑的「最後階段」需求帶動。高盛經濟家本周稍早把美國在未來 12 個月內衰退的機率下修至 15%，代表沒有急迫的風險。