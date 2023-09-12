不只是AI！花旗：微軟股票有多個正面催化劑 上漲空間大

微軟 (MSFT-US) 股票已掀起人工智慧 (AI) 浪潮，花旗分析師認為，接下來還有許多理由推漲該股。

花旗周一 (11 日) 研究報告對微軟展開 90 日催化劑觀察，換句話說，花旗認為該股很快會擁抱正面催化劑，有助於持續推升股價。

微軟周一上漲 1.10%，收每股 337.94 美元，今年迄今漲幅達 40%。

分析師認為，隨著個人電腦 (PC) 市場趨於穩定、Azure 投入的增加以及營收加速趨勢，微軟股價在進入會計年度第一季可望表現良好。

花旗分析師將微軟股票評為「買進」，目標價 420 美元，意味現行股價尚可上漲 26%。

新冠疫情爆發後，大眾遠端工作與就學需求竄升，進而令 PC 需求激增，但該需求終究因疫情過後而消散，令 PC 和晶片廠的投資者大感擔憂，但也有一些樂觀看待的分析師 (例如花旗)。

市場研究公司 IDC 上個月底發布的報告指出，儘管目前消費者需求因高通膨而面臨挑戰，但 2024 年 PC 出貨量預估將年增 3.7%。

儘管花旗指出，除了 AI 以外微軟股票還有很多催化劑，但 AI 確實仍是一大主要因素，且近期微軟自家評論也證實此點。

微軟財務長 Amy Hood 上周在舊金山舉行的高盛 Communacopia 與技術會議上表示，其生成式 AI 工具軟體套裝組的營收將比其他業務更快地達到 100 億美元的里程碑。