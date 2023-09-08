鉅亨美股雷達：蘋果市值兩日蒸發近2千億美元 微軟樂看AI營收快速衝上100億美元

美股重要看點：

美將公布批發庫存數據等。美國 10 年期公債殖利率來到 4.244%。美股期貨週五 (8 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.20%，標普 500 期貨跌 0.22%，那斯達克 100 期貨跌 0.28%。

達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 周四 (7 日) 表示，在 9 月即將召開的會議上暫停升息或許是適當的，但也暗示，可能要進一步調升利率，才能讓通膨回到 2% 目標。「當我們本月稍晚開會時，再一次跳過升息可能是適當的。但跳過不代表停止，未來幾個月對數據和前景的進一步評估，可能證實我們必須做更多來消除通膨。」

美國聯準會 (Fed) 第三把交椅、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周四表示，他對美國未來利率政策抱持開放態度，坦承隨著通膨下滑、經濟更加平衡，本月稍晚沒有升息的迫切性。

威廉斯說，貨幣政策目前「顯然已經處於限制性」領域，但是否需要讓經濟活動面對更大逆風、才能讓通膨回落到 2%，「這在 Fed 前進過程中是個開放的問題」。

威廉斯拒絕透露 Fed 是否應該再次升息。他說：「情況往正確的方向發展，我們的政策正在良好階段，但未來仍取決於經濟數據，以觀察事態發展，進而評估需要做些什麼以實現央行的目標。」

Fed 預定 9 月 19-20 日舉行決策會議，在進入緘默期以前，威廉斯是最後一批發言的官員之一。期貨市場目前普遍預估，Fed 本月將把利率維持在 5.25-5.50%。

隨著美國經濟持續表現出韌性，華爾街大空頭放棄了對標準普爾 500 指數的悲觀預測。

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 美國股票和衍生商品策略主管 Greg Boutle 先前預測，標普 500 指數年底將落至 3,400 點，較 2022 年收盤價下跌 11%，並較 7 月高點下跌 26%，是策略師中最低的目標價之一。

投資人也正在權衡中國若禁止官員使用 iPhone 手機，對蘋果銷售的潛在打擊有多大，以及下周發表的 iPhone 15，對股價的提振效果。蘋果周四下跌 2.92% 至每股 177.56 美元，加上周三的 3.58% 跌幅，兩日累積下挫 6.5%。這兩個交易日以來，蘋果市值共計蒸發 1898 億美元，目前約報 2.8 兆美元。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 8 月批發庫存月率終值 (%)，預估 - 0.2，前值 - 0.1

美國 8 月批發銷售月率 (%)，前值 - 0.7

重要個股動態：

電動車製造商 Rivian (RIVN-US) 財務長 Claire McDonough 周四 (7 日) 在高盛技術會議上表示，今年年底到 2024 年公司將因電池材料價格大幅下滑而受益。

近年來，由於電動車需求不斷增長，加上俄羅斯入侵烏克蘭與新冠疫情等加劇供應緊繃程度，電池原料價格飆升至歷史新高。

RIVN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

微軟 (MSFT-US) 財務長 Amy Hood 重申公司近期預測，即生成式人工智慧 (AI) 工具套裝組的營收將是軟體業最快達 100 億美元的業務。

Hood 在舊金山舉行的高盛通信與技術會議上表示，「機會擺在眼前，且 AI 企業軟體具有吸引顧客的力量。」

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

中國計劃擴大 iPhone 禁令消息傳出後，蘋果周四 (7 日) 股價暴跌，在短短兩個交易日內市值可能蒸發 2,000 億美元。與此同時，蘋果 iPhone 晶片供應商高通股價也受牽連，盤中重挫逾 7%。

中國打算把 iPhone 禁令擴大到政府支持的機構和國有企業的消息重創蘋果股價，該公司連續兩天股價跌幅達到 6.8%，市值可能蒸發 2,000 億美元。