小摩喊加碼Kenvue：泰諾訴訟問題 市場過度反應

Kenvue (KVUE-US) 近期股價下跌，係因投資者越來越擔心該公司因止痛藥泰諾 (Tylenol) 而面臨訴訟，但華爾街分析師認為，市場反應過度誇大，他們反而認為該股呈現紮實的買進機會。

Kenvue 是嬌生 (JNJ-US) 5 月前分拆消費者保健業務而成立的公司，消費者指控在懷孕期間服用 Kenvue 旗下止痛藥「泰諾」後，導致其後出生的兒童罹患神經系統疾病。消費者指控該公司因過失而沒有在瓶子標籤上註明服用風險。

Kenvue 曾表示，泰諾的活性成分「乙酰氨基酚 (acetaminophen)」是「歷史上研究最多的藥物之一」，且美國衛生監管機構和醫療組織一致認為其為安全成分。

該股 8 月下跌 2.7%，摩根大通分析師 Andrea Teixeira 認為，這樣的跌幅提供了買進機會，因此將該股評為「加碼」，目標價為 29 美元。

Teixeira 寫道：「我們認為，即使將潛在債務納入考量，股價這樣負面的反應也太誇大了。」她形容投資人反應像是先跑，再回頭問「發生什麼事」。

Teixeira 稱該股票的估值更強化她對該股的信心，現在正是中長期投資者買進的好時機。

Kenvue 目前的前瞻本益比為 16.5 ，不及 18.7 的均值。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 分析師 Steve Powers 也持類似觀點。他將該股評級自「續抱」上調至「買進」，目標價為 27 美元，其研究報告寫道「法律風險已經在價格上反映出來，目前該股已處於超賣。」

Powers 表示：「Kenvue 是高品質企業，現在是流動性股票，為 S&P 500 指數成分股。該公司擁有眾多領導品牌、乾淨的資產負債表和充裕的產業整合機會。」

Kenvue 周一上漲 3.62%，收每股 22.07 美元。