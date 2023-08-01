台灣大綠電採購僅次台積電 將募500萬元助社福建太陽能

台灣大 (3045-TW) 綠電採購為全台第二大，僅次於台積電；為擴大綠電採用，第七屆「種福電」計畫今 (1) 日啟動，預計群募 500 萬元在華光社會福利基金會建置太陽能板，未來 20 年可創造逾千萬元收益。

總經理林之晨引述統計資料表示，2022 年台灣企業採購綠電中，台積電占比最高，達 86%，台灣大位居第二、占 3%，其次為台達電占 2.1%。

台灣大規劃 2030 年會投入 100 億元在綠電，短期會以太陽能為主，中期則是風電，林之晨說，目前已經在評估風電的案子，另外，也有資助中研院三項能源計畫，包括去碳燃氫、地熱發電、洋流發電。

台灣大第七屆「種福電」計畫預計 9 月底前募 500 萬元，台灣大拋磚引玉率先捐出 100 萬元，將在受贈公益夥伴「財團法人華光社會福利基金會」所附設的「由根山居」自有屋頂，建置 82.39kWp 太陽能板，預計 20 年可發綠電近 180 萬度，為地球減碳 991 公噸，創造收益 1028 萬元 (包含躉售台電之綠電約 980 萬及屋頂租金收入約 48 萬)，全數捐贈「華光社會福利基金會」。

「種福電」計畫自 2017 年啟動，過去 6 年實募金額 2865 萬元，協助 6 家公益團體 20 年創造 7285 萬綠電收益，生產 1110 萬度綠電，減碳效益相當於 15 座大安森林公園。