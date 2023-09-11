高利債市環境，要如何兼得高息與資本利得雙重投資機會?

近月公布多項勞動力市場指標初現緩解跡象，隱含央行打怪的升息週期得以邁向尾聲，作為投資人身處過去十多年難得一見的高利率債券市場環境，要如何兼得債市高息與資本利得的雙重投資機會?

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JOLTS 全名又為 Job Openings and Labor Turnover Survey，是由美國勞動統計局每月所統計的勞動市場數據，其中有三大核心數據組成，分別是：新職缺、雇傭、自願離職；7 月 JOLTS 調查資料降至約 882 萬，低於預期的 946 萬和 6 月的 916 萬。這將是 2021 年 3 月以來的最低讀數。

(圖片資料來源：下半年停止升息機率增)

另外一項就業數據，8 月 ADP 私營就業數據也低於預期，就業增長總數為 177,000，低於預期的 194,000，遠低於 7 月的 312,000。值得注意的是，ADP 報告亦強調工資增長放緩，數據顯示留任員工的年增長為 5.9%，為 2021 年 10 月以來最慢。

最後，上週最引人注目的就業報告是美國八月份非農就業報告，非農就業崗位總數為 187,000 個，高於預期的 170,000 個，但低於今年的平均水平 236,000 個，平均時薪同比增長 4.3%，符合預期，但低於 7 月份的 4.4%。工資增長正在逐步推進正確的方向；事實上，就業市場的放緩，特別是工資增長放緩，很大程度上就是聯準會通過快速提高利率所要達到的目標，市場目前也仍然預計聯準會將暫停升息，升息預期被推遲至 2024 年 5 月。

在經濟周期末端、升息循環接近峰值階段，債券往往與股票和其他風險資產具有較低或負相關性，實際收益率具有吸引力的水平，高利環境下讓債券帶來類似股票的回報。

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願意等待長期資本利得的投資人，可以選擇對利率敏感度較高的長債，可以自行參考 7-10 年期美國公債 ETF，或 20 年期以上美國公債 ETF。若對波動風險有疑慮，但看好聯準會降息近在咫尺，或想坐等債券市場利率正常化趨勢形成的投資人，則可自行考慮布局 1-3 年期美國公債 ETF。