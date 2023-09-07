資產管理界大老：輝達漲勢就是「大市場錯覺」典型

資產管理公司 Research Affiliates 創辦人 Rob Arnott 警告，人工智慧 (AI) 是一場革命，但同時也是個即將破裂的泡沫，只要看看輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 的股價與歷史相比便可知。

定量投資先驅 Rob Arnott 認為，輝達今年股價漲勢是教科書式的「大市場錯覺」。

輝達周三 (6 日) 下挫 3.05%，收每股 470.61 美元，但與今年迄今 222% 的巨大漲幅相比，這一點挫折不算什麼。以未來 12 個月每股預估收益計算，輝達現行股價的本益比約 34.1，但在 5 月中旬時本益比約 63，接近其歷史紀錄 70.6。

輝達是股市的 AI 寵兒，因為各家企業都必須用輝達晶片來完成 AI 相關 app 的大量運算。微軟 (MSFT-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 宣布將大筆投資 AI 的計畫更加強市場信心。輝達 8 月向投資者保證，新一會計年度將增加晶片供應量以滿足需求。

在輝達、超微 (AMD-US) 和其他 AI 相關股加持下，S&P 500 指數今年上漲了 17%，但 Arnott 指出，每當牛市是因為一小群熱門股大漲而出現時，這些股票未來幾年恐令人失望。

例如，2000 年 3 月科技泡沫達到頂峰後，S&P 500 指數平均股票在接下來的兩年裡上漲 25%，但以熱門科技股為主的市值加權指數則下跌了 21%。2008- 2009 年金融危機後，同樣模式再次出現。

Arnott 表示，AI 將改變世界，但輝達股價反映出市場認為未來不會有新進者挑戰，也不會有監管機構質疑其主導地位，但這樣的假設並不符合現實。

Arnott 認為，輝達目前的定價已是「超越完美的偉大公司」，且已將未來輝煌的商業前景當作已發生的當下股價。