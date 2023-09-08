輝達甫宣布印度信實工業合作 再傳將與塔塔集團建立AI夥伴關係

據外媒周五 (8 日) 援引知情人士消息報導，美國晶片製造商輝達 (Nvidia)計劃與印度塔塔集團 (Tata Group) 在人工智慧 (AI) 領域展開合作。短短數小時前，輝達才宣布與另一家印度企業信實工業 (Reliance Industries)類似的合作交易。

知情人士透露，輝達正與塔塔汽車公司 (Tata Motors Ltd.)、塔塔諮詢服務公司(Tata Consultancy Services Ltd.) 和塔塔通訊公司 (Tata Communications Ltd.) 進行合作。正式合作消息最快就會在周五公布。

對上述報導，塔塔集團代表並未立即回應置評請求、輝達也未對此回應。

周五稍早，輝達和印度首富安巴尼 (Mukesh Ambani) 的信實工業聯合發布聲明，雙方將透過合作建立超級電腦及共同建立印度本土大型語言模型，讓 AI 技術更好的替印度 14 億人口服務。

兩家公司在聲明中提到，將在印度設置比當前印度最快超級電腦還要強大的 AI 基礎設施。輝達將向信實工業提供最先進的 GH200 超級晶片，同時也將向合作夥伴開放導入 DGX AI 平台雲端運算服務。

截稿前，輝達 (NVDA-US) 周五早盤股價小跌 0.20%，每股暫報 461.48 美元。