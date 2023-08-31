日銀委員：近期通膨多由進口成本帶動 現在收緊政策還太早

日本銀行 (央行) 政策委員會審議委員中村豊明 (Toyoaki Nakamura) 表示，比起薪資成長，近期通膨上升主要是由進口成本所推動，現在收緊貨幣政策還為時過早，與另一位委員田村直樹 (Naoki Tamura) 日前看法相左，顯示央行內部在貨幣政策上存在分歧。

這位前日銀高層表示，雖然今年有許多企業調升薪資，但小公司能否賺取足夠利潤來支應明後年的調薪，仍有不確定性。「我們目前還未實現可持續、穩定的 2% 通膨率，因此需要更多時間才能轉向貨幣緊縮。」

中村警告，在物價和薪資上漲之前收緊貨幣政策，恐對國內需求和企業獲利造成傷害。此外，中國經濟疲軟與美國大幅升息等海外風險，也可能為日本經濟前景蒙上陰影。

他說，調整貨幣政策時必須密切關注經濟狀況，並謹慎決策，不應太過倉促。

中村的這番言論與央行另一位政策審議委員田村直樹形成鮮明對比，後者日前表示，通膨明顯已達到央行的目標水準，反映出委員會內部對於央行多久能夠收緊大規模刺激措施，尚未達成共識。

根據殖利率曲線控制 (YCC) 政策，日銀將短期利率目標引導至 - 0.1% 的水準，把 10 年期公債殖利率引導至 0% 左右，藉此提振經濟，並朝 2% 的可持續通膨目標邁進。

日本央行對殖利率上限的嚴格管控，引發部分人士對於扭曲市場定價和助長日元走貶的批評。

隨著 7 月通膨連續第 16 個月超出目標水準，市場密切關注決策者提供的線索，了解央行何時可採取更大膽的行動，逐步取消激進的刺激措施。

日銀總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 上周重申必須繼續維持超低利率，直到有更多證據表明，日本通膨率可以在穩健的消費和薪資成長支持下，持續達到 2% 水準。