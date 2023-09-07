中國限制官員使用iPhone 蘋果股價重挫 拖累美股下跌

中國媒體報導，中國擴大限制政府官員在工作時使用 iPhone，蘋果公司 (AAPL-US) 股價周四 (7 日) 下跌近 4%，引發美國股市暴跌。

根據開盤走勢，這家全球市值最高的公司的市值預計將損失超過 1000 億美元。該股周三 (6 日) 遭遇一個多月來最嚴重的單日跌幅。

蘋果供應商和在中國有大量業務的公司，包括博通 (AVGO-US)、高通 (QCOM-US) 和德州儀器 (TXN-US)，股價分別下跌 1.2% 至 2.8% 不等。蘋果股價的下跌也拉低了美國三大股指。

最近幾周，北京方面要求一些中央政府機構的員工停止在工作中使用蘋果手機。

此舉加深了人們對華盛頓和北京之間緊張局勢升級造成的經濟損失的擔憂。

近年來，美國限制中國獲得包括尖端晶片在內的關鍵技術，而北京則試圖減少對美國技術的依賴，並限制接收包括飛機製造商波音 (BA-US) 在內的美國公司產品。

幾位華爾街分析師表示，對 iPhone 的限制證明，即使是與中國政府關係良好、在全球第二大經濟體擁有大量業務的公司也無法免於受中美緊張局勢升級的影響。

北京方面採取的舉措也正值蘋果公司正在努力應對 iPhone 銷量下降的問題，而中國是上個月令人失望的財報中特別亮點。

D.A Davidson 分析師佛堤 (Tom Forte) 表示：「這些限制可能會減緩蘋果在中國的銷售成長，給該公司帶來額外的挑戰。」

部分分析師還警告，華為新款 Mate 60 Pro 智慧手機也可能打擊蘋果 iPhone 的銷量；華為的智慧手機採用中國代工晶片製造商中芯國際 (SMIC) 生產的先進晶片，彰顯了兩家公司在美國制裁打擊下取得了突破。

美國的制裁重創了華為在本國的銷售，並讓蘋果公司從這家深受國民喜愛的公司手中奪走了一些市占率。

美銀全球研究分析師表示：「如果華為有能力供應和擴展其國產麒麟 9000s 晶片，那麼 Mate 系列手機將是華為增加出貨量並重新奪回市占率的機會。」

然而，蘋果公司下周的新產品發表會可能會提振需求。預計該公司將推出 iPhone 15 系列以及新款智慧手錶。