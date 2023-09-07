擴產效益顯 蘋果供應鏈玉晶光8月營收創新高月增5成

蘋果光學元件供應鏈玉晶光 (3406-TW) 今 (11) 日公布最新營收資訊，受惠蘋果 iPhone 15 系列新機鋪貨潮及擴產效益，推升 8 月營收以 32.35 億元，創歷史新高，月增 50.6%，年增 27.62%；玉晶光指出，因旺季效應，客戶需求增加推升 8 月營收走高。

玉晶光看 9 月訂單仍然不錯，但最後營收結果仍需看客戶實際拉貨而定。玉晶光累計 2023 年前 8 月合併營收為 113.78 億元，年增 5.97%，創歷史同期新高。

玉晶光 2023 年上半年營收爲 59.93 億元，毛利率 30.74%，年減 3.3 個百分點，上半年稅後純益 3.49 億元，年減 50.11%，每股純益爲 3.1 元。

玉晶光是 iPhone 鏡頭供應商之一，玉晶光 2023 年上半年營收爲 59.93 億元，毛利率 30.74%，年減 3.3 個百分點，上半年稅後純益 3.49 億元，年減 50.11%，每股純益爲 3.1 元。

玉晶光董事長陳天慶先前在股東會召開後指出，下半年進入市場需求旺季，預估營收表現將優於上半年，全年營收將以超越 2022 年全年營收 192.15 億元爲目標。同時，玉晶光的新投資擴充產能計畫也順利，第二季已小量開出新產能，第三季完全開出原預估的增加產能。