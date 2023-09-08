客戶排程影響 保瑞8月營收雙減 累計仍倍增近百億元

保瑞 (6472-TW) 今 (8) 日公告營收，由於全球銷售事業受到下游客戶拉貨排程影響，8 月營收降至 9.92 億元，月減 7.12%、年增 111.3%，不過累計前 8 月營收仍翻倍，達 99.79 億元，年增 195.43%。

保瑞說明，8 月全球代工 CDMO 事業體表現穩定，營收較 7 月增加近 5%；全球市場銷貨事業體 8 月業績則月減 14%，但整體市場需求及競爭態勢未有改變，旗下主要產品胃食道逆流用藥 Dexlansoprazole DR Capsule 仍尚未看到 F 其他新進業者。

展望後市，保瑞看好，8 月進行兩項策略交易，皆為集團第四季營運奠定成長動能，其中，透過安成藥完成旗下第一項品牌藥 (NDA) 產品併購案，目前已順利完成部分存貨交接，預計 9 月中旬開始陸續透過安成藥美國通路平台進行銷售。根據研調 IQVIA 市場數據，2022 年美國市場銷售總額約 2.6 億元。

另外，子公司保瑞聯邦擬透過股份轉換方式與保健營養品廠晨暉生技進行策略聯盟，目前依照原訂時程將於 10 月中提交晨暉生技股臨會決議，未來將透過整合晨暉自有獨家專利技術的原料開發與保瑞集團的商業量產製造技術，以及橫跨台美市場的業務通路，加速擴大產品組合、拓展國際通路佈局，目標搶攻全球產值逾百億美元保健產品市場。