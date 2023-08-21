〈保瑞入股晨暉〉攜手搶食海外保健品千億元大餅 晨暉明年下半年申請上櫃

晨暉生技 (1271-TW) 與保瑞 (6472-TW) 集團換股策略結盟，預計 11 月併入保瑞旗下保瑞聯邦後，雙方將整合業務資源搶攻保健品市場，晨暉也規劃明年下半年送件申請上櫃。

據了解，保瑞聯邦年營收約 4 億元，並維持穩定獲利。晨暉去年全年營收 3.5 億元，稅後純益 1.35 億元，每股純益 4.05 元；今年累計前 7 月營收 1.72 億元，年減 20.19%。

晨暉最有名產品為娘家大紅麴及益生菌，營運針對多元的微生物，結合發酵製程開發出保健食品原料，並採原料授權方式提供保健產品客製化服務。

晨暉總經理潘佳岳表示，近兩年積極拓展海外市場，包括加拿大、美國、英國、荷蘭、義大利、馬來西亞等地區都有產品上市，預期未來加入保瑞集團後，海外營收比重有望從目前的 10%，再進一步放大。

保瑞旗下保瑞聯邦主要負責台灣及亞太地區的處方用藥、非處方用藥與保健產品的代理與銷售，擁有國際品牌合作經驗、銷售團隊以及經銷通路網。

保瑞董事長盛保熙認為，集團旗下保瑞聯邦有國際銷售通路、晨暉則具有微生物開發與發酵製程技術，雙方短期會先進行業務整合並擴展海外市場，搶攻千億美元保健品市場商機。

盛保熙強調，雙方資源與業務整合後，未來營運一定會擴大，再者，未來保瑞可以提供資金給晨暉進行建廠，並提供技術來降低製造成本；國際合作方面，也能將晨暉的產品與技術推薦給國際藥廠。