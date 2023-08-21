〈保瑞入股晨暉〉出售旗下保瑞聯邦 換股結盟取得36%股權成最大股東

保瑞 (6472-TW) 集團與晨暉生技 (1271-TW) 今 (21) 日共同宣布進行換股策略結盟，保瑞出售旗下保瑞聯邦 100% 股權給晨暉，並取得晨暉 36% 股權成為最大單一股東。

晨暉將發行 2541.45 萬股併入保瑞集團旗下保瑞聯邦，交易完成後，晨暉將取得保瑞聯邦 100% 股權，此次雙方換股比例為晨暉 1 股交換保瑞聯邦 0.89 股，晨暉預計今年 10 月 13 日召開股臨會進行決議。

目前保瑞集團與晨暉雙方暫定股份轉換基準日為 11 月 1 日，交易完成後，保瑞將成為晨暉最大單一股東，後續擬在股臨會同步改選董事，由保瑞推派 2 席董事與 2 席獨董、晨暉推派 2 席董事與 1 席獨董，推舉盛保熙出任晨暉新任董事長。

晨暉總經理潘佳岳表示，透過此次的策略結合，將晨暉的研發成果與核心技術，加速轉化成符合全球民眾需求的各式保健產品，藉由保瑞聯邦深耕多年的市場渠道，將原本晨暉較為集中的特定通路快速延伸至其他市場。

保瑞集團董事長盛保熙指出，雙方對於藥品製造的專業堅持完全一致，未來更可整合保瑞內部專業的研發代工產能與量產製程專長，協助其增加產線調配的靈活度，大幅提高生產效率，強化打入國際市場的競爭力。