〈保瑞法說〉旗下安成藥併美藥商6項產品 總交易金額12億元

保瑞 (6472-TW) 今 (17) 日宣布，旗下安成藥將併購美國公司 Almatica Pharma 共 6 個品牌產品，包括產品的美國藥證、商標及相關製程技術，總交易金額 3850 萬美元、折合新台幣 12 億元。

Almatica Pharma 為 Alvogen Group 旗下美國製藥公司，專注於開發、收購和商業化品牌藥品，產品組合包含精神病學、疼痛管理、抗感染和心血管等相關疾病用藥。

此次安成藥併購 Almatica Pharma 共 6 項品牌產品，包括 3 個心血管疾病用藥 Zestril、Tenormin、Tenoertic，以及 3 個中樞神經用藥 Forfivo XL、Naprelan 與 Fluoxetine HCL。

根據 IQVIA 市場數據顯示，該 6 項品牌產品 2022 年在美國市場銷售總額約 2.2 億美元。保瑞表示，由於原廠產品的品牌優勢，以及部分病患對於品牌產品的忠誠度與依賴性，即使面對學名藥廠商的競爭，仍維持相當穩定的市場份額。

董事長盛保熙表示，安成藥加入保瑞集團不到一年的時間，即完成第一個品牌產品的併購交易，也是保瑞去年 9 月併購安成藥後就設定的目標。安成不會只做學名藥，也不會設限於學名藥市場競爭，而是要以學名藥的規模經濟為基礎，拓展至更具競爭優勢。

盛保熙進一步說，安成藥完整接手相關產品權利後，更可以運用保瑞集團 CDMO 代工製造的經驗技術，進行轉廠量產，藉此改善生產及供應鏈流程，進而改善整體成本結構。