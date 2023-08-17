〈保瑞法說〉全年營收增幅上調至30-35% 毛利率上看5成

保瑞 (6472-TW) 今 (17) 日召開法說，藥品代工 (CDMO) 與藥品銷售兩大事業群優於預期，公司上修全年展望，不含新併購案貢獻，營收年增幅將從 20-30% 提高至 30-35%、將突破 140 億元；而在製造效益提升下，全年毛利率也調高至 40-50%。

保瑞藥品代工 CDMO 營收比重約 37%、藥品銷售約 63%。董事長盛保熙指出，雖然 CDMO 上半年成長幅度放緩，不過隨著訂單增加，第三、四季效益會擴大，CDMO 事業維持全年雙位數成長目標。

此外，原本目標今年簽 10 個客戶開發案，目前已新增 7 個新客戶與 12 個開發案，以及去年併入的伊甸生醫 CDMO 硬體設備與資產，至今也接獲多個國內外大分子藥客戶。

藥品銷售方面，保瑞原本計畫會在美國上市 5 項產品，目前已超越目標、共 6 項；今年已申請 1 張美國藥證，年底前還會申請 2 張藥證；學名藥則預計會取得 3 張藥證，現已到手 2 張。

談到學名藥發展，盛保熙說，之前併購安成藥時曾提過，學名藥是不錯的技術，不過仍潛在許多競爭風險，而公司在學名藥已經有穩定基礎，因此開始跨入品牌藥，如今日併購美國公司 Almatica Pharma 共 6 個品牌產品。

保瑞透過併購安成藥取得的眼藥產線，為全台第一座通過美國 FDA 查廠，該廠有眼藥水與眼藥膏各兩條產線，盛保熙表示，除了生產安成藥未來獲核准的產品外，市場需求比預期高，過去三個月就有四家公司進行查廠，期待眼藥產線的前景。