〈進出口統計〉走勢分歧 我資通視聽產品8月出口年增43% 電子零組件連14黑

受惠於 AI 活水挹注，我資通與視聽產品 8 月出口值 75.8 億美元、年增幅 43.1%，為連續 2 個月大幅躍進，是 11 項主要出口貨類中唯一逆勢成長者；而電子零組件則因需求疲弱，已連 14 黑，恐一路衰退到今 (2023) 年底。

財政部今 (8) 日公布台灣 8 月進出口統計，單月出口值 373.6 億美元、年減 7.3%，雖是連續 12 個月負成長，但減幅已收斂至個位數，是近 10 個月以來首次脫離 2 位數跌幅。

在 11 項主要出口貨類中，僅資通與視聽產品出口逆勢正成長，單月出口值年增幅逾 4 成，累計前 8 月出口值年增幅 9.9%；其他包括電子零組件、礦產品、基本金屬及製品、運輸工具出口值仍持續衰退。

財政部統計處處長蔡美娜表示，資通與視聽產品連續 2 個月大幅躍進，主要是受惠於新品上市、AI 活水挹注，包含顯示卡、伺服器等產品顯得底氣十足，8 月出口規模創單月歷年次高紀錄。

反觀電子零組件則是受到智慧型手機等主流商品市況黯淡，衝擊國內半導體景氣，尤其是來自中國大陸及香港拉貨疲弱，導致 8 月電子零組件出口值 151.4 億美元、年減 11.2%。

蔡美娜指出，以此態勢推估，研判電子零組件出口衰退可能一路到今年底，預估將呈現連續 14 個月下滑，這將與 2015 年到 2016 年下滑並列最長衰退紀錄。

傳產貨類則是受需求不振、價格下滑與供給過剩等因素干擾，但觀察 8 月衰退幅度已有收窄跡象。進一步看相關貨類表現，礦產品受去 (2022) 年基期偏高影響，年減幅 32.8%，但基本金屬、化學品、塑橡膠等，年減幅分別 16.8%、13.4%、12.9%，比起過去 2~3 成減幅明顯縮小。

另外，機械出口值 21.4 億美元、年減幅 9.6%，減幅低於 1 成同樣明顯收縮。蔡美娜說，機械出口值下滑主要反映海外投資保守，但因我對美國、歐洲出口生產半導體機械設備，以及出口到中國工具機增加，抵銷跌幅使得減幅收斂。



