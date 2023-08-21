油價仍能續揚？觀察三大因素

今 (2023) 年以來，國際油價明顯走高，8 月登上今年新高水準，市場認為，未來在多重利多因素推動下，原油價格有撐，後市不看淡！

全球原油需求疲弱 OPEC + 減產

過去 9 個月以來，石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 三度宣佈減產，減產理由是全球需求貧弱，芝商所執行董事及資深經濟學家 Erik Norland 分析指出，原油需求疲弱的背後原因有三：

一是省油車種持續對油價造成壓力：由於車輛平均燃油效率提高，使得車輛汰換速度加快。舉例來說，日本人平均每輛車只會持有九年，成長快速的國家如中國的平均車齡僅 4.4 年。這表示近年來路上車輛行駛一單位距離所需要的燃油，平均而言會比前一年少 1.6%。也就是說，為了維持全球需求的穩定，所有車輛每一年都必須比前一年多開 1.6% 的距離。

二是開車時間減少：整體而言，人們開車時間似乎沒有增加，反而減少。美國聯邦公路總署 (Federal Highway Administration) 數據顯示，與 2019 年相同月份相比，年初至今，美國人開車時間減少約 2.6%。而且與 2019 年相比，車輛每英里消耗的燃油少了 6% 左右。顯然混合工作模式讓許多人能有幾天在家上班，似乎抑制了開車需求。

三是中國經濟成長虛弱：石油市場對中國成長非常敏感，因為中國已於 2010 年代成為全世界最大的進口國。故中國成長步調的波動在很大程度上決定全世界石油的邊際價格，直到今天可能依然如此。

由於中國行車里程數沒有因為疫情解除限制而出現強勢反彈，有可能是人民偏好在家上班或是經濟困境所致。尤其近幾個月中國經濟數據疲軟，例如房價、住房建設活動、製造業與出口等等數據下滑。因此，雖然消費者支出年增長率維持正數，但成長步調比預期慢，恐將影響行車以外的產品需求，包括航空燃油和塑膠製品。

利多因素加持 油價有撐

俄羅斯於 2021 年入侵烏克蘭，因而受到國際制裁，致使俄羅斯大幅折價出售石油，對全球石油價格造成了影響。在俄烏衝突開始時，油價有一段時間急劇上漲，但目前價格已經降溫，關鍵原因是俄羅斯石油出口展現出韌性。雖然今年以來，國際油價明顯回升，儘管如此，仍是低於俄烏戰爭初期。

資料來源：芝商所

市場認為，在三大利多因素加持之下，油價後市不悲觀，包括美國通膨降溫，升息循環可望進入尾聲，經濟衰退壓力減退不少；產油國沙烏地阿拉伯不排除延長或擴大減產規模，供給面緊繃將支撐油價表現；以及中國推出一系列刺激經濟政策，提振市場情緒，亦有利於油價走勢。

在這些因素推動下，石油等風險性資產之偏好度增加，也因此，7 月以來，國際油價呈現持續上漲，WTI 原油 (西德州中質原油) 走勢強勁，從 70 美元左右一路飆漲，8 月 9 日 WTI 原油期貨價格上漲，收每桶 84.4 美元，為 WTI 原油自 去年 11 月 16 日以來最高收盤價。

儘管原油供給偏緊，不過，全球經濟成長仍存在不確定性，加上油價回升是否會增加美國通膨黏性，致使聯準會再度升息，因而壓抑油價表現，值得關注，預期未來油價恐陷高檔震盪。

WTI 成為全球原油期貨最重要合約

原油市場波動幅度大，宏觀環境、供需因素均會影響油價走向，故投資人可以運用原油期貨規避風險或是尋求套利機會。其中，由芝商所推出、已有 40 年歷史之久的 WTI 原油期貨 (產品代碼：CL) 是全球最重要的大宗商品合約，近年來每日交易量常常超過 100 萬份合約以上，提供全球投資人直接參與原油市場的交易機會，也是管理油價波動風險的有效工具。

因為 WTI 原油期貨流動性充裕，供需緊張，與其他資產類別相關性較低，有利分散風險和增加資產組合的多樣性，因而受到投資人青睞，WTI 原油期貨是亞洲交易時段交易最活躍的芝商所產品之一。

資料來源：芝商所

此外，2022 年原油價格相對波動，但如今已經回復正常，買賣價差及維持保證金均回到俄烏戰爭前的水準，也因此，WTI 原油期貨合約的持倉量和大戶持倉量於今年開始反彈。

資料來源：芝商所

資料來源：芝商所

除了標準合約 (CL)，芝商所還推出 WTI 原油期貨合約迷你合約 (產品代碼：QM) 和微型合約 (產品代碼：MCL)，以滿足不同需求之投資人。其中，微型 WTI 原油期貨規模只有標準合約的十分之一，讓投資人可以較少的保證金要求，獲得與傳統 WTI 期貨相同的透明度與價格發現功能。