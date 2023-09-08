研究：海平面上升衝擊全球最大港口 到2050年恐怕已無法使用

一項研究顯示，因氣候變遷導致海平面加速上升，到了 2050 年，全球最大的幾個港口恐怕會陷入無法使用的困境，因此加快海事部門脱碳並引入新興技術，如今更顯重要。

近年來，與氣候有關的影響已嚴重干擾世界各地的港口運作，舉例來說，作為海運重要樞紐的巴拿馬運河，便因乾旱和低水位，導致船隻航行受限。

上述研究報告名為《2050 年全球海事趨勢》(The Global Maritime Trends 2050)，是由全球領先航運集團勞氏船級社 (Lloyd"s Register) 和勞氏船級社基金會委託智庫「經濟學人影響」(Economist Impact) 撰寫而成。

勞氏船級社發言人表示，全球 3800 個港口中，有三分之一位在熱帶地區，容易受到氣候變遷帶來的劇烈影響。包含上海、休士頓和墨西哥的拉薩羅卡德納斯 (Lazaro Cardenas) 等大型港口，可能因為海平面僅上升 40 公分，在 2050 年前陷入無法營運的處境。

報告並指出，包含鹿特丹等主要港口已經處在這種壓力當中。「各國必須投入資金，提高港口和物流基礎設施的效率和彈性，以滿足不斷成長的進口和消費需求。」

勞氏船級社發言人表示，上海在內等容易受到海平面上升影響的港口，可興建類似於荷蘭馬仕朗阻浪閘 (Maeslant Barrier) 和倫敦泰唔士河防洪閘 (Thames Barrier) 的防洪系統，這可以免除每十年必須加高防洪牆的麻煩，省去高昂的成本同時促進長期效益。