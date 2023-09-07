世界氣象組織證實 今年夏天創史上最熱紀錄

聯合國世界氣象組織 (WMO) 宣布，今年 6 月到 8 月是創史上最熱紀錄，這代表悶熱的天氣不只讓部分人口處於危險當中，全球海水溫度上升還會導致南極冰層融化，加劇令人擔憂的颶風、海岸線侵蝕等問題。

根據 WMO 和歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」(C3S) 周三 (6 日) 公布的資料，今年 6 月到 8 月的平均氣溫是攝氏 16.77 度，比歷年同期均溫高出 0.66 度。

全球均溫，資料來源：WMO

其中，今年 8 月均溫與歷年均溫相差幅度最大，且是僅次於今年 7 月的史上次熱月份。

今年 8 月的全球地表平均溫度為攝氏 16.82 度，比 1991 年到 2020 年 8 月均溫高出 0.71 度，也比 2016 年監測到的前一次 8 月記錄高點多了 0.31 度，與工業化前的均溫相比則高出 1.5 度。

極端高溫會影響人口中最年輕和最年長的族群、孕婦，以及氣喘等疾病的患者。這也會導致汙染物貼近地面，加劇一般人的呼吸道症狀。

這份數據呼應了今年夏天出現的多起極端氣候事件，例如由反覆出現的熱浪所引發的野火，以及因為海洋溫度上升，引發持續時間更長久的颶風季，並侵蝕對生態至關重要的海岸線。

聯合國秘書長古特瑞斯 (Antonio Guterres) 說：「氣候崩潰 (climate breakdown) 已經開始。科學家早就警告對化石燃料上癮會帶來什麼後果。飆升的氣溫需要積極的行動因應。」

古特瑞斯表示，全球創新高的氣溫，需要靠全球領袖趕快共商出氣候解決方案，「我們仍可以避險氣候混亂的最糟後果，一刻也不能等。」

今年 1 月到 8 月的全球均溫排名史上次高，僅次於 2016 年，當時出現了強大的聖嬰現象。

今年 8 月，全球海水表面平均溫度達到攝氏 20.98，創下歷史新高。8 月每天的溫度，都超越 2016 年 3 月寫下的紀錄。

南極冰層處在一年中最低水準，比均值低了 12%，是 1970 年透過衛星觀測以來最大的 8 月負偏差值。北極冰層也比平均值低 10%，但高於 2012 年 8 月締造的最低紀錄。

WMO 表示，未來五年至少有一年會有 98% 的機率再創下史上最高氣溫紀錄，此外，未來五年均溫比工業化前高出攝氏 1.5 度的機率，也有 66%。

C3S 主任 Carlo Buotempo 說：「我們觀測到的不只是新的極端事件，而是這些破紀錄狀況的延續，這些事件對人們和地球的影響，就是氣候暖化帶來的清楚後果。」