女股神：別只關注輝達 將有更多AI股興起

被譽為「女股神」的方舟投資執行長伍德 (Cathie Wood) 認為，AI 相關交易仍然相當不錯，而且將比想像中的更早擴展到大多數公司。

伍德在一次採訪中被問及，現在投資 AI 股是否太晚了時，伍德回應表示，並不會，任何擁有「自有數據、自身業務領域專業知識以及 AI 專業知識」的公司都可以利用 AI 來提高競爭力。

她以 Twilio(TWLO-US) 為例表示，雲端通訊平台每年在消費者和企業之間進行的互動超過 1 兆次，而且這個數字還在不停增長。

輝達 (NVDA-US) 的本益比約為 25 倍，而 Twilio 的本益比要低得多，只有 2.5 倍。 她強調， Twilio 相對較低的估值是一個投資機會，並指出該公司正在轉向現金獲利的狀態，並且，隨著將更多 AI 技術融入業務中，利潤率有望上升。

伍德也提及了 UiPath(PATH-US) 的案例，她表示 UiPath 在利用 AI 優化業務工作流程方面具有巨大潛力，並且可以將全球知識工作者的開支削減多達 50%。

伍德，雖然 AI 的初步整合可能會導致不同產業出現裁員，但最終也將會創造出現在無法想像的其他新就業機會。

伍德強調，投資人不應僅是投資 AI 股票，重點在於認識到 AI 如何改變現有公司的價值主張。

伍德先前就曾表示，輝達歷史上一直主打硬體市場，但據估計，有關 AI 而出售的每一美元硬體，可以帶動軟體 8 美元到 21 美元，所以市場和投資者普遍忽視其他股票一些 AI 的巨大機會，更多以軟體為導向。「特斯拉 (TSLA-US) 是目前最大的 AI 機會，以自動駕駛出租車平台而言，這是全球最大 AI 項目，其交易價格目前也僅 6、7 倍營收，我們認為這應該是最好的例子了。」