捶心肝也沒用！經理人嫌貴不買輝達 基金業績恐灰頭土臉

輝達 (NVDA-US) 股價漲勢令投資者興奮不已，但一堆基金經理人恐為此捶心肝，因為他們當初認為股價太昂貴而避開該股。

輝達晶片可為當紅的生成式人工智慧 (AI) app 提供動力，如 ChatGPT ，因此今年迄今股價飆升 237%，但與輝達在關鍵股指中的權重相比，許多基金在其投資組合中持有的輝達股份卻偏少，這使他們難以打敗基準。

根據晨星公司對基金最新監管文件的分析，在以 S&P 500 指數或類似指數為基準的近 330 檔共同基金中，只有 15% 基金持有的輝達股票權重高於指數。晨星公司的數據顯示，今年迄今輝達股票持有比重低於平均權重的共同基金中，85% 的表現遜於 S&P 500 指數。

輝達估值向來是是一些人望而卻步的主因，尤其在該股今年飆升 230% 以上後，投資人對買進持謹慎態度。根據 Refinitiv Datastream 的數據，以 12 個月獲利預期計算，該股目前本益比已達 33.6，而 Nasdaq 100 指數平均本益比僅 24 不到。

Horizo​​n 投資服務公司執行長 Chuck Carlson 表示：「單一個股不會決定我們的成敗，但倘若該股翻漲 3 倍，你卻沒持股，那肯定不是好事。」Horizo​​n 管理著 2.5 億美元的資產，但今年未建議客戶在投資組合中持有輝達，其投資組合通常包含 30 至 35 檔股票，目前該公司將輝達的估值排在其模組的最後一名。

除了估值太高，有一些人也質疑晶片需求能否持續在當前水準，以及 AI 領域將如何發展，這些疑慮令他們保持觀望。

在對輝達股票進行評估之際，投資者也正評估大型科技股和成長股經歷估值飆升後，近幾周已見下挫，接下來是否還有上漲動能。

輝達和其他大型成長股擁有高權重的 S&P 500 指數今年約上漲 17%，但自 7 月底的高點下跌了 2%。

根據標普道瓊指數，輝達和其他 6 檔大型股──蘋果 (AAPL-US)、微軟、(MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta Platforms (META-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 截至周二收盤約在 S&P 500 指數今年迄今總收益中佔比 73%。

然而，基金經理人對其中許多股票的配置不足，其中包括市值最大的蘋果。

高盛表示，共同基金對這 7 檔股票持有的權重不足是「有史以來最廣泛」，大型核心共同基金平均對該集團的投資比例為 18%，但這些股票在 S&P 500 指數中的權重為 28%。

高盛表示，對這 7 檔的持股權重過低，一直是共同基金今年業績主要阻力。

儘管今年所有 7 家大型股的表現均明顯優於 S&P 500 指數，但輝達表現尤為出色，截至周二，單就輝達即佔該指數回報率 14.9%。

晨星公司策略師 Robby Greengold 表示，對持有輝達股票權重不足的基金來說，是個代價高昂的疏忽錯誤。

即便如此，其估值仍讓一些投資者保持警惕。Tallbacken 資本顧問公司執行長 Michael Purves 表示，以股價營收比來看，輝達股價看起來仍然昂貴，同時他也對半導體行業容易出現的周期性波動保持警惕。

Purves 建議客戶持輝達「看跌」的短期期權，可望對沖任何市場低迷時的潛在風險。

他認為輝達迄今上漲快速，且已有驚人漲幅，因此「回調 20-25% 是完全正常的」。