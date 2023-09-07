傳中國禁止政府官員工作時使用iPhone 蘋果創一個月來最大跌幅

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，中國下令中央政府官員不得在工作中使用蘋果 (AAPL-US)iPhone 和其他外國廠牌手機，也不能將這些設備帶到辦公室，消息拖累蘋果股價重挫，創下一個月來最大單日跌幅。

知情人士表示，最近幾周，員工們在工作群組或會議中收到來自上級的指示。目前還不清楚命令的發布範圍有多大，但部分中央政府監管機構官員也收到類似訊息。

針對上述報導，中國國務院新聞辦公室國家、國家公務員局和蘋果均未回應置評請求。

知情人士說，多年來，北京政府一直都有限制部分機構的官員在工作中使用 iPhone，如今限制範圍已進一步擴大。

最新的命令也暗示，北京政府將加大力道，嚴格執行這項規範，此舉恐怕會對蘋果在內等以中國為市場的外國品牌造成寒蟬效應。目前蘋果在中國高階智慧手機市場占據領先地位，中國營收則占蘋果整體的 19%，被蘋果視為重要市場之一。

蘋果周三 (6 日) 盤中一度挫逾 4%，終場收黑近 3.6%，創 8 月 4 日以來最大單日跌幅，是道瓊成分股中表現最糟。

隨著美中競爭加劇，中國國家主席習近平不斷強調國家安全的重要性，並加強對數據和數位活動的掌控。

在小布希 (George W. Bush) 和歐巴馬 (Barack Obama) 時期擔任國家安全委員會 (National Security Council) 中國事務主任的韓磊 (Paul Haenle) 表示，中國此舉可能是出自國家安全和經濟考量。在國家安全方面，北京政府可能擔心政府員工資料遭到入侵；經濟方面，中國樂見國內製造商擴大市占率。