華為新手機晶片仍不敵台積電等產業龍頭 但將衝擊蘋果iPhone市占率

美國限制中國獲得晶片技術的舉措遭遇挫折。華為最新推出的智慧手機搭載了中國製造商至今最先進的晶片之一。

根據研究公司 TechInsights 的分析，華為 Mate 60 Pro 智慧手機搭載了採用 7 奈米工藝的處理器。這款晶片由中國最大晶片製造商中芯國際 (9821-HK) 製造。

雖然該處理器不如台積電 (TSM-US) 和英特爾 (INTC-US) 的高端晶片先進，但它是 TechInsights 調查至今的最先進中國製晶片。TechInsights 表示，雖然美國對中國獲得關鍵晶片製造設備實施了限制，但中國仍實現技術升級。

一個關鍵問題是：這款 7 奈米晶片是否是在美國禁止台積電等公司向中國出口先進晶片、禁止 ASML Holding (ASML-US) 等公司向中國企業銷售用於製造半導體的最新光刻機之後生產的。

獨立研究機構龍洲經訊 (Gavekal Dragonomics) 分析師 Tilly Zhang 在研報中寫道：「新的麒麟 9000 晶片可能是中芯國際在美國制裁措施生效前，以合法獲得的現有設備為華為生產的。」

因此，中芯國際可能採用 DUV 光刻系統，這是一種比 ASML 最先進的 EUV 光刻機舊一代的技術。但 Zhang 指出，使用 DUV 光刻機會增加製造成本，說明中芯國際在製造更小的工藝節點 (nodes) 以及更新的晶片時可能會遇到一些困難。

這也意味著台積電、英特爾和三星電子 (005930-KR) 等全球主要先進晶片製造商目前面臨的潛在競爭威脅相對較小。這三家公司目前都在研發最新一代搭載 3 奈米晶片的處理器。

不過，這項技術的突破可能有助於華為在國內市場與蘋果 (AAPL-US) 展開競爭。

美銀證券 (BofA Securities) 分析師莫漢 (Wamsi Mohan) 在周二 (5 日) 的研報中指出，由於美國禁止美國企業向中國銷售軟體和設備，最近幾年蘋果在中國市場從華為手中搶占了不少市占率。不過，華為新款 Mate 60 和 Mate 60 Pro 手機可能有助於該公司收回這些市占率。

莫漢說：「如果華為擴大麒麟 9000 晶片的供應和規模，我們認為新款 Mate 系列手機是華為增加出貨量和重新獲得市占率的一個機會，這可能會給 iPhone 銷量帶來下行風險，尤其是蘋果的亞太地區銷量。」

根據他的計算，蘋果每賣出 100 萬支 iPhone，每股獲利僅增 1 美分多一點；如果華為奪回 1000 萬支手機的市場大餅，將導致蘋果 2024 財年每股獲利下降約 11 美分。

莫漢說：「如果蘋果失去自美國禁令開始以來獲得的 3000 萬支手機的市占率，每股獲利可能不止下降 0.34 美元，降幅會更大。」他重申對蘋果股票的評級為「中性」，目標價 210 美元。

蘋果將在 9 月 12 日的產品發布會上推出 iPhone 15 系列。