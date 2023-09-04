中國國產5G晶片？華為Mate60新機引發外媒熱議

中國華為上周突然預售新款手機 Mate60 系列，不僅在中國引發熱議，在國外也受到高度關注。據《環球時報》報導，知情人士透露，Mate60 系列手機使用的是中國國產 5G 晶片，接下來美國政府會如何反應，引發各方猜測。

據《路透》上周五（1 日）報導，華為最新高階智慧手機引發一場國際猜謎遊戲，世界各地拆解公司紛紛搶購，看看裡面究竟有什麼。TechInsights 分析師 Dan Hutcheson 表示，這款手機採用了華為海思晶片部門的新型麒麟 9000S 處理器，似乎使用了中芯國際的先進技術。

《路透》指出，如果華為與中國能自己生產 5G 晶片，代表能力取得重大進展，將減弱美國封鎖中國的效果。

《彭博》上周五也報導，華為新機的測試顯示，其速度與最新款蘋果手機一樣快。

「美國商務部長雷蒙多訪問中國期間，一款海綠色的中國智慧手機在網上悄然推出。這不是一個普通的小玩意。」《華盛頓郵報》稱。華為宣布開售 Mate60 系列手機，雷蒙多正在中國訪問。「這一時機似乎是蔑視。」這家美媒說，消息人士透露，Mate60Pro 使用了 5G 晶片，買家在網上發布的測試顯示，其性能與頂級 5G 手機相似。

「Mate60Pro 代表了中國技術能力的新高點，晶片設計和製造均在中國。」《華盛頓郵報》指出。Albright Stonebridge 集團技術政策主管 Paul Triolo 說，對所有華為前技術供應商（主要是美企）而言，這款新機是一大打擊，「主要的地緣政治意義在於，這代表（中國）完全可以在沒有美國技術的情況下，設計、生產出可能沒西方高階機種那麼好，但仍然相當有能力的產品」。

對於美國政府會如何因應，各方意見不一。Triolo 表示，這一事態發展幾乎肯定會引發更強烈的呼聲，要求進一步收緊對華為的出口管制許可。另一方面，美國半導體公司希望能繼續向華為等中國企業提供產品，以保持市占率。