電動車競賽升溫 小鵬汽車：德國汽車製造商已準備好應對危機

中國電動汽車製造商小鵬汽車總裁顧宏地 (Brian Gu) 周三 (6 日) 在德國國際車展 IAA Mobility 期間受訪時表示，隨中國電動車商向海外擴張，在電動化的競賽中對歐洲施壓，不過德國汽車製造商已準備好面對他們最重大的危機。

顧宏地說，德國車商已表現出有史以來最堅定的改變決心，試圖趕上競爭並解決目前其所面臨的危機。

他在發表上述言論之際，歐洲汽車產業正在爭先恐後借助合作夥伴關係和投資來提高電動車產量。

根據汽車諮詢公司 Inovev 數據，今年在歐洲銷售的電動車中，中國品牌占 8%，高去年的 6% 和前年的 4%。另外科技產業研究機構 Counterpoint 的最新數據顯示，在全球範圍內，中國電動車銷量領先、美國電動車銷量成長最快、德國位居第三。

顧宏地向路透表示，像小鵬汽車這樣的新創企業仍需要利用德國汽車製造商的規模、品牌和投資來降低成本，好在競爭日益激烈的市場中生存。

報導指出，包括小鵬、比亞迪 (1211-HK) 和零跑汽車 (9863-HK) 在內的中國車商正在尋求海外所能提供的更高利潤率和高速成長，這意味著這些公司正在已更便宜的價格挑戰歐洲本土汽車製造商。

顧宏地說：「中國公司如雨後春筍般湧入海外市場，加深他們的危機。」對此，德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 表示，來自海外的電動車商競爭應該是一種刺激，而非德國汽車製造商的擔憂。

小鵬汽車最近攜手福斯汽車 (Volkswagen)，將在中國共同生產兩款新車型。其他公司如零跑汽車也在尋求合作夥伴關係，好提升全球銷量。

顧宏地說，市場還不夠成熟，各車商都在探索一個良好的商業模式。而德國和中國公司仍有很多方式可以利用各自的優勢互補。

截稿前，小鵬汽車 (XPEV-US) 周三早盤股價下跌 0.32%，每股暫報 18.69 美元。