雖利率回跌 美國上周房貸需求降至27年新低

在連續數周大幅上漲後，房貸利率上周小幅回落，但不足以重振房貸需求。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，上周房貸申請總量較前周下降 2.9%。

符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 7.31% 降至 7.21%。自備 20% 頭款的貸款點數從 0.73 降至 0.69 支付。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 表示：「即使房貸利率有所下降，但貸款申請量仍降至 1996 年 12 月以來的最低水平。」「雖然經濟健康狀況的數據好壞參半，而且就業市場有降溫的跡象，但利率仍比一年前高出整整 1 個百分點。」

對每周利變化最敏感的房貸再融資申請較前周下降 5%，與一年前同周相比下降 30%。如今，絕大多數借款人的貸款利率低於 4%。 即使房屋淨值率很高，借款人也更有可能申請第二筆貸款來提取現金，而不是通過現金再融資而失去低利率優惠。

購屋房貸申請本周下降 2%，較一年前同周下降 28%。

坎恩補充指出：「由於住房庫存較低和房貸利率上升，潛在買家仍保持觀望。」

房貸利率本再再次走高，本周公布的更多經濟數據可能會進一步影響利率。雖然過去幾周波動幅度較小，但 7% 似乎已成為新常態，這給房價潑了一盆冷水。今年大部分時間房價一直在上漲，但現在似乎再次回落。