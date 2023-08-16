利率攀升至22年新高 上周美國房貸需求再度下滑

上周房貸率連續第 3 周上升，達到 22 年來新高。結果，房貸需求也下降了。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節性調整後指數，房貸申請總量較一年前同周下降 29%。

符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 7.09% 上升至 7.16%；自備 20% 頭款的房貸點數則從 0.70 降至 0.68。這是連續第 3 周上漲，也是 2022 年 10 月以來的最高水平。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 在新聞稿中表示：「上周通膨數據好壞參半，而且更多跡象顯示經濟極具韌性，國債殖利率再次升，這可能對 Fed 降低通膨的努力構成挑戰。」

因此，購屋族的房貸需求當周基本持平，較一年前同周下降 26%。這些申請的彈性利率房貸 (ARM) 比率確實略有上升，因為 ARM 貸款提供的利率略低，而買家正在尋找最佳選擇。

住房貸款再融資申請本周下降 2%，較一年前同周下降 35%。去年 30 年期固定利率為 5.45%，但前年則在 3% 以內，因此現在能夠從再融資中受益的借款人很少。

根據周二 (15 日) 發布的另一份 MBA 報告，雖然整體房貸需求正在下降，但購買新屋的房貸申請卻在增加，7 月同比成長 35.5%。聯邦住房管理局 (FHA) 在這些申請中所占比例達到 2020 年 5 月以來最高水平，並且在過去 5 個月中有 4 個月增加。FHA 貸款提供低首付選擇，因此十分受到首購族歡迎。

坎恩補充指出：「FHA 占比的成長趨勢顯示，由於現有房屋缺乏待售庫存且負擔能力面臨挑戰，越來越多首購族將新屋作為一種選擇。」

本周房貸利率繼續攀升。根據《抵押貸款新聞日報》報導，周二 30 年期固定利率平均利率達到 7.26%，為去年 11 月以來最高水平。