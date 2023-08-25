房貸太沉重！美抵押貸款利率升至7.23% 觸及2001年來最高水準

在美國強勁的經濟數據下，抵押貸款利率本周升至 2001 年以來的最高水準，恐將持續令潛在購屋者望而卻步。

房地美平均 30 年期固定利率抵押貸款指標本周上漲 0.14 個百分點，達到 7.23%，根據歷史數據，這是自 2001 年 6 月初值以來最高水準。

對盼望房貸利率下降的潛在購屋者來說，這是一連串負面消息中的最新數據，這是自 7 月中旬以來周線最大升幅，且該指標已經連續 5 周攀升。

房地美首席經濟學家 Sam Khater 表示：「近期經濟強勁的跡象恐持續對利率帶來上行壓力。」

10 年期公債殖利率周四 (24 日) 晚間小幅上升至 4.217%，抵押貸款利率經常隨其變動。根據道瓊市場數據，該利率本周初曾攀升至 4.339%，達 2007 年 11 月以來的最高水準。

雖然 7 月新屋銷售有所回升，但抵押貸款利率上升，已挫傷成屋銷售，數據顯示，8 月買氣持續回落，上周房貸申請量下降至 1995 年以來最低水準。

抵押貸款銀行家協會 (MBA) 執行長 Bob Broeksmit 周四表示：「今年夏季對潛在買家來說充滿挑戰，因為高房價、低住房供應和高房貸利率削弱了購買力。」

房地美的 Khater 表示，由於房貸利率居高不下，待售房源供應量又極低，最新數據顯示成屋銷售持續下降，但可售新屋略有增加且新屋銷售持續上升，有助於適度緩解住房庫存困境。

全國住宅建築商協會 (NAHB) 首席經濟學家 Robert Dietz 周三表示，中古屋和新屋銷售失衡的情形可能有利於建商今年業績，但再次升破 7% 房貸利率也會影響新屋市場。8 月新屋銷售可能再次轉疲，因為更高的房貸利率仍會嚇壞潛在買家。