美股重點新聞摘要2023年09月06日

今日操盤前瞻

德國 7 月工業訂單

澳洲 Q2 GDP

美國 7 月貿易收支、8 月 ISM 非製造業指數

加拿大央行利率決議

輝達成全球最大無晶圓廠晶片公司 高通專注耕耘 AI 和汽車業務

美媒 CNBC 周二 (5 日) 報導，隨著輝達 (NVDA-US) 摘下全球最大無晶圓廠晶片公司桂冠，高通不落人後將自己定位在人工智慧 (AI) 領域的關鍵參與者，宣布推出新的車載生成式 AI 功能且拓展至兩輪車，並與亞馬遜網路服務公司 (AWS) 建立新的合作夥伴關係。閱讀全文...

分析：華為晶片領域突破恐引發美國更嚴厲審查

路透周二 (5 日) 報導，分析人士認為，華為在製造先進晶片方面取得突破，凸顯中國反擊美國制裁的決心和能力，但這些努力可能代價高昂並促使華府收緊限制。閱讀全文...

沙國與俄羅斯石油減產措施延長 國際油價聞聲勁揚逾 2%

國際油價周二 (5 日) 雙雙勁揚逾 2%，其中布蘭特原油期貨價格在 10 個月來首次突破每桶 90 美元。此前有報導傳出，沙國將延續其石油減產措施 3 個月，而俄羅斯也將減產計畫延長至今年年底。閱讀全文...

經濟數據曝通膨退燒趨勢 Fed 理事華勒：升息方面可以「謹慎行事」

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周二 (5 日) 接受 CNBC 採訪時表示，近期一輪強勁的經濟數據替 Fed 爭取到一些時間，能夠以更謹慎的態度決定是否需要進一步升息控制通膨。閱讀全文...