專家：美國經濟即將陷入衰退 美債預期將反彈

施羅德分析師 Sebastian Mullins 認爲，儘管近期出現了一系列正向的經濟數據，但美國經濟正出現疲軟的跡象。他正在買入澳洲和歐洲的債券，同時尋找買入長期美國公債的切入點。

Mullins 說道：「你會有種錯覺，人們花的錢更多，但其實是因為東西成本更高，經濟情況正在放緩。我們開始看到勞動力市場出現一小問題，不過消費者情況是美國經濟能否翻身的關鍵，所以我們正在密切關注這一點。」

Mullins 並不是唯一一個預測美國經濟將走向硬著陸的人。 Jupiter Asset Management 和 Vantage Point Asset Management 兩家投資公司也持有相同的想法，美債市場近期的走勢也印證了這一觀點。

美國 30 年期公債殖利率在週四飆升至 4.42%，創下 2011 年以來的新高，因為市場開始意識到美國利率可能會在更長時間內保持較高水平。

Mullins 表示，從今天的情況來看，考慮到經濟衰退，投資應在投資組合中買入更長期限的資產來應對。同時，他也在手頭上保留現金，以在股市即將下跌時買入。

美國銀行策略師 Michael Hartnett 也表示，由於經濟萎縮的風險仍然很高，該行的客戶正在逃離股市。「私人客戶正在回歸『避險』模式。」他補充說，在債券殖利率上升和金融環境收緊的情況下，硬著陸仍然是 2023 年下半年面臨的最主要風險。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 也曾表示，美股已觸及年度新高，但衰退熊市仍有可能到來。Richey 指出，有五大跡象可以幫助投資人看到股市衰退性熊市的開始，包括牛市陡峭化、高收益債利差擴大、恐慌指數 VIX 有意義地上升、VIX 期貨期限結構變化，以及美元急遽走升。