富國銀行：美國信用卡拖欠激增 恐是經濟衰退先兆

富國銀行 (Wells Fargo) 警告，近期美國信用卡逾期付款激增，恐怕是美國經濟即將陷入衰退的警訊。

該銀行策略師在報告中表示，美國各商業銀行的信用卡拖欠率大幅攀升。隨著信用卡、車貸的拖欠率持續上升，資產規模排名在前百大之外的銀行，信用卡遲繳的餘額已創下歷史新高。

策略師說，在市場擔憂美國銀行穩定性和持續上​​升的債務水準之際，信用卡拖欠率上升，給中小型銀行帶來更大壓力。聯準會的數據顯示，美國信用卡債在 8 月初首次達到 1 兆美元。從歷史上看，信用卡拖欠率激增也與經濟衰退有關。

該報告指出，儘管目前美國經濟仍然有現金緩衝，但消費者支出趨緩，收入增長也已大幅放緩。該行預測的前景仍然是短暫、溫和衰退，隨後在 2024 年出現復甦，並延續至 2025 年。

富國銀行策略師仍看空美國經濟和股市。策略師認為，通膨容易出現反彈，而標準普爾 500 指數成分股公司仍在應對獲利壓力。

施羅德分析師 Sebastian Mullins 日前也表示，儘管近期出現了一系列正向的經濟數據，但美國經濟正出現疲軟的跡象。「你會有種錯覺，人們花的錢更多，但其實是因為東西成本更高，經濟情況正在放緩。我們開始看到勞動力市場出現一小問題，不過消費者情況是美國經濟能否翻身的關鍵，所以我們正在密切關注這一點。」

美國銀行策略師 Michael Hartnett 也表示，由於經濟萎縮的風險仍然很高，該行的客戶正在逃離股市。「私人客戶正在回歸『避險』模式。」他補充說，在債券殖利率上升和金融環境收緊的情況下，硬著陸仍然是 2023 年下半年面臨的最主要風險。