〈房產〉全台1-7月房市交易16.45萬棟年減15% 仍是5年同期新低

依內政部最新資料顯示，7 月全台建物買賣移轉棟數為 2 萬 5580 棟，月減 2.7%，年增 5.6%，累計 2023 年 1-7 月全台買賣移轉 16 萬 4522 棟，與去年同期年減 15.6%，仍創 5 年來同期新低，房仲業者分析，房市買氣與 6 月差距不大，買賣雙方價格認知仍存有有落差。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，7 月的建物買賣移轉棟數反映的是 6 月至 7 月初的市況，房市回歸供需基本面，因民眾對於通膨常態化的預期，購屋意願仍高，但是期待價格有修正空間，但因屋主讓價意願低，買賣雙方價格認知仍有部分落差，房市買氣與 6 月差距不大，全台 7 月建物買賣移轉量較 6 月略減 2.7%。

7 月的建物買賣移轉棟數與去 (2022) 年 7 月全台建物買賣移轉棟數 2 萬 4229 棟相比，全台建物買賣移轉棟數年增 5.6%，陳金萍指出，去年 7 月國內疫情逐漸趨緩，加上央行連續升息、平均地權條例修法等因素影響，衝擊民眾對房市的期待，讓市場觀望氣氛濃厚，7 月房市交易量是去年相對低檔的月份，基期較低也使今年 7 月全台交易年增 5.6%。

而依今年 1-7 月全台建物買賣移轉棟數表現來看，期間全台交易量為 16 萬 4522 棟，與去年同期年減 15.6%，仍創 5 年來新低。若從累計建物買賣移轉棟數來看，今年 4 月以前年減幅都在 24% 以上，但 1-5 月交易量年減幅降至 21.3%，上半年交易量較去年同期減少 18.7%，而累計 1-7 月交易量與去年同期相比，已縮減至 15.6%，顯示年減幅逐步收斂。

陳金萍說分析，中研院下修全年經濟成長率至 1.56%，除了宣告今年經濟不保 2 外，預測值也更為保守，顯示景氣趨緩下，終端需求降溫，經濟表現難有亮眼表現。

而國內景氣燈號連亮 8 顆藍燈，不過已有止跌跡象略為浮現，下半年有望逐漸回穩。陳金萍提醒，雖全年交易量縮態勢已確立，但 2019 至 2022 年住宅類建照核發量持續創高，尤其是 2022 年更高達 18.1 萬戶，住宅新增供給量大增，新屋完工交屋也將陸續出現，挹注交易量表現。因此，若近期政經局勢沒有大幅變化，加上政策變數已大致底定，目前自住、長期置產需求穩定，價格還是成交關鍵，若能拉近買賣雙方價格認知差距，後續房市仍可期待，全年全台交易量仍有機會挑戰 29 萬棟大關。