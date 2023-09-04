〈華航北美大進擊〉料高票價維持至後年 明年Q1新租機投入營運

華航 (2610-TW) 今 (4) 日最新指出，到明 (2024) 年上半年訂位狀況都很樂觀，即便全球各大航空公司增班，加上疫後各項成本包括油價、人力等墊高，但航空客運運價不至於像海運跌回起漲點，預料票價較疫前貴 5 成的狀況會維持到 2025 年；而為因應龐大需求，華航將引進 1 架 A350-900 租機，預計第四季交機，最快明年第一季投入營運。

華航資深副總經理陳奕傑說明，航空客運需求相當暢旺，且持續升溫中，不至於如海運在疫情過後跌回起漲點，預期票價較疫情前貴 5 成的狀況，應會維持到 2025 年。

華航今年引進 1 架 A350-900 租機，預計第四季交機，最快 2024 年第一季加入營運派飛，屆時 A350 機隊將達 15 架規模，搭配 10 架 777-300ER，共同擔綱長程航線主力機種。

華航也表示，將視航機租賃市場增加 A350 租機數。

華航已訂購 24 架 787 新世代廣體客機，其中 6 架為大運量的 787-10 機型，787 機隊預計 2025-2028 年引進。

在北美龐大市場中，華航強調以一市兩機場的格局，藉洛杉磯、安大略雙機場優勢緊抓各種需求的客源；洛杉磯主攻轉機其他城市的旅客，安大略更是獨家飛航安大略，因更鄰近華人集中區，可更便利頻繁往返加州的亞裔和商務客，2018 年開航迄今平均載客率超過 80%。

同時，華航透過共用班號和聯程機票合作，串聯延伸台灣至美加超過 140 座城市的綿密航網，包括與天合聯盟夥伴達美航空共用班號，連結至北美 20 個城市，也可銜接中美洲友邦瓜地馬拉，並與西捷航空共用班號，延伸至美加 9 個城市等，在中南美洲地區，則與盟航墨西哥航空、阿根廷航空等合作。

另外，華航其他聯程機票合作的航空公司如加拿大航空、阿拉斯加航空、捷藍航空、巴拿馬航空、南美航空及太陽城航空等，國人前往美洲，有更多樣性的航點、更靈活的航班搭配。

此外，華航推動 ESG 成績斐然，是台灣唯一且連續七年入選 DJSI 運輸業者，名列全球航空產業第一名，今年也寫下創舉，首度於載客航班添加 10% 的永續航空燃油，引領航空業實踐減碳作為。