〈台股盤前要聞〉8月出口估連12黑、高端Q3營運顯著增 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。財政部將在 8 日發布台灣 8 月進出口統計，連 12 黑幾乎已成定局，但減幅有望收斂至個位數；開學周面臨腸病毒處於流行期，腸病毒 71 型疫苗出現搶打潮，高端疫苗第二批近期有望完成封緘檢驗，第三季營運估顯著跳升。以下是今 (4) 日必看重要財經新聞。

台灣 8 月出口預期連 12 黑 惟年減幅有望收斂

財政部將在 8 日發布台灣 8 月進出口統計，從季節性走勢推估，推測 8 月出口值約 363~383 億美元，年減幅約 5%~10%，連 12 黑幾乎已成定局，但隨著庫存調整漸入尾聲，加上 AI、蘋果新機等備貨周期啟動，減幅有望收斂至個位數。閱讀全文...

高端第二批腸病毒 71 型疫苗將完成封緘 Q3 營運顯著增

開學周面臨腸病毒處於流行期，腸病毒 71 型疫苗出現搶打潮，國內供應商高端疫苗 (6547-TW) 繼 8 月首批腸病毒 71 型疫苗順利出貨外，第二批近期有望完成封緘檢驗，第三季營運有望顯著跳升。閱讀全文...

景氣尚未回溫 + 籌碼面不利多頭反攻 台股短線續箱型震盪

台股單周上漲 163 點收在 16644.94 點，周 K 線連兩紅，投信認為，目前全球景氣仍在谷底調整中，籌碼面也還不利指數大幅衝高，預期短線仍將呈現箱型震盪，建議部分個股勿貿然追高，須等基本面緩步回溫，才有利多頭表現。閱讀全文...

百容半導體業務可望走高 材料及設備進入強勢整備階段

百容 (2483-TW) 2023 年第一季營運陷入谷底，第二季的營收增溫，加上有利的匯率加持，營運由虧轉盈，同時，百容在客戶端需求力道增強之下，現階段也加速備料以因應可能在第三季起半導體業務急速湧入訂單需求，預料百容 7 月的單月 1.42 億元營收可能爲下半年的營收最低點。閱讀全文...

〈台股風向球〉暫無全面上攻理由 聚焦二大題材股輪動

台股上周持續處震盪偏多整理格局，周漲 163.36 點，收在 16644.94 點，惟量能創 9 周以來單周新低，反映第三季傳統出口旺季不旺，多頭暫趨觀望，台股交易員認為，目前看大盤暫無全面上攻的理由，不過，隨著蘋果新機上市，航太展登場等，相關題材股仍有短線輪動的行情可期，再加上投信近幾周連續加碼力道，盤勢可望持續站穩短均，朝季線方向前進。閱讀全文...