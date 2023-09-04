台寶生醫攜手哈佛大學、BWH 開發自體免疫疾病標靶治療平台

台寶生醫 (6892-TW) 美國子公司 PhiBio Therapeutics Inc. 與美國哈佛大學、布萊根婦女醫院 (BWH) 簽訂三方研究協議契約，將共同開發獨創的自體免疫疾病標靶細胞療法平台，目標 3 年後將首個治療藥物推進一期臨床試驗。

三方將透過基因修飾技術產生的濾泡調節型 T 細胞 (Tfr)，針對自體免疫疾病打造獨創標靶細胞治療平台。

根據合約，哈佛大學將提供基因修飾技術與進行動物實驗、BWH 提供細胞來源與細胞功能性開發與測試，台寶生醫則負責後段的相關製程與量產，此外，台寶生醫同時有優先取得研究過程中其他衍生的發明專利全球獨家授權權利。

台寶生醫營運長楊鈞堯表示，此次合作的哈佛大學與 BWH 在國際醫學領域皆享有崇高學術地位與臨床資源。其中，關鍵技術領導人哈佛大學 Arlene Sharpe 是全球首屈一指的 T 細胞免疫學專家，也是發現免疫查核點 PD-1 的科學家，不僅累計發表超過 400 篇以上論文，她對 PD-1、CTLA-4 的研究更為後續得到諾貝爾獎的免疫查核點抑制劑打下重要基礎，應用於癌症治療取得重大突破，造福無數癌症病人。

BWH 則是美國哈佛大學醫學院的第二大附屬醫院，曾出現 4 位諾貝爾醫學獎得主。今年收到來自百進生技 (BioLegend) 創辦人賴正光的 1 億美元捐贈，創下該院史上最高獻金，為此成立免疫與發炎研究所，盼解決急劇上升的癌症與其他免疫相關疾病。

台寶表示，經由本次合作，Arlene Sharpe 將與研究濾泡調節型 T 細胞專家 Peter Sage、同時也是 BWH 教授，共同把免疫查核點的相關研究拓展至濾泡調節型 T 細胞，打造新一代的自體免疫疾病細胞治療。

楊鈞堯進一步指出，汽車可以靠油門與剎車來調控速度，人體 T 細胞上也有扮演「油門」與「剎車」的分子可調控自身免疫反應的強弱，而濾泡調節型 T 細胞為目前唯一已知可調控 B 細胞自體抗體反應的特殊 T 細胞，且具有高度專一性。

不過，濾泡調節型 T 細胞的數量稀少、不易取得且功能穩定度不佳，本次三方的共同合作，透過基因修飾開發可量產且強化濾泡調節型 T 細胞功能的技術平台，把數量更多的一般 T 細胞轉變為濾泡調節型 T 細胞，藉由其具專一性免疫調節功能來抑制自體免疫反應，類似「標靶治療」模式來治療自體免疫疾病，將有望提升治療的安全性和有效性，為患者帶來新治療選項與希望。

台寶生醫為加速異體幹細胞新藥的開發，採取與全球頂尖大學、權威醫學機構等緊密合作方式打國際盃。

台寶繼技轉自美國加州大學戴維斯分校 (UC Davis) 取得具強大功能的「異體間葉幹細胞基因修飾技術平台」，順利開發出治療糖尿病和動脈硬化引起的下肢缺血症新藥 MSC/VEGF 後，本次再透過新開發的調節型 T 細胞量產平台，攜手哈佛大學與 BWH，透過三強合作，更以獨特的基因修飾技術讓 T 細胞從目前的抗癌治療，走進治療自體免疫疾病，開創標靶治療的全新模式。