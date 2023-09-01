出國爆買不怕超重了 華航大降超額行李費率逾3成

在全球旅運市場持續暢旺下，為進一步加強導入客源，華航 (2610-TW) 今 (1) 日宣布，全面優化行李服務，即日起搭乘華航 / 華信國際線班機超額行李費率調降，降幅最多約 22%，旅客若提前預購超額行李再享 85 折，合計最高降幅超過 30%，託運行李服務有感升級。

華航自 2022 年全航線行李調整為計件制，提高免費託運行李額度，旅客最多可攜帶兩件行李，今年服務再升級，調降各區超額行李費用，尤以看好歐洲旅運需求及旅客消費力，包括阿姆斯特丹、法蘭克福、維也納、羅馬、倫敦和新開航的布拉格等六大歐洲航點調降最多。

同時，華航放寬預購超額行李時間，調整為起飛前 4 小時皆可購買，旅客可更彈性增購超額行李。

另一方面，華航擴大旅客服務，將兒童安全座椅納入兒童和嬰兒旅客免費行李額度選項，旅客可視需求與摺疊式嬰兒車擇一託運；風浪板、衝浪板和獨木舟則列入特例運動器材項目，放寬長寬高總尺寸不受限制，僅限制器材重量；超大行李服務計價更調降 50%。

另華航為服務愛樂人士的需求，提供優於國內業界的單件樂器免費託運總尺寸，以及寵物運費同步調整。

華航也持續精進各項機上服務，攜手國內外知名餐飲品牌上機，台灣出發的豪華商務艙 / 商務艙、豪華經濟艙旅客均可上網預選星級餐點。