百容半導體業務可望走高 材料及設備進入強勢整備階段

百容 (2483-TW) 2023 年第一季營運陷入谷底，第二季的營收增溫，加上有利的匯率加持，營運由虧轉盈，同時，百容在客戶端需求力道增強之下，現階段也加速備料以因應可能在第三季起半導體業務急速湧入訂單需求，預料百容 7 月的單月 1.42 億元營收可能爲下半年的營收最低點。

沖壓件及電子零組件廠百容初估 2023 年 8 月營收達 1.5 億元以上，較 7 月成逾 5%，但仍較去年同期的 1.85 億元衰退，就目前的接單來看，電子零組件的市場需求暫無起色，但在沖壓件的半導體導線架需求上，急單數量需求及頻度漸增，預料將有利於此一區去業務營運反轉向上。

百容 2023 年第一季單季營收下滑到 4.43 億元，並出現毛利率下滑至 15.2% 的不利現象，本業虧損，造成稅後虧損 384 萬元，每股虧損 0.04 元，百容第二季營收 4.84 億元，較第一季成長 9.8%，但本業仍虧損，不過，在業外收益挹注下，第二季由虧轉盈，單季稅後純益 3712 萬、並弭平第一季出現的虧損，2023 年上半年稅後純益 3328 萬元，每股純益 0.31 元。

同時，百容主管也指出，在 2023 年上半年提貨急凍的客戶，目前的對百容供應量能詢問度大幅增加，百容也依可能的訂單增加，加速材料備料、生產設備的整備以因應可能在第三季急速湧入訂單需求。

百容在完成安徽滁州遷廠後，電子零組件生產趨穩，成長動能來自沖壓半導體導線架需求提升，同時，百容投資的台中工業區新廠興建完工，整體台中新廠投資額已達 27.51 億元，已完成建廠，新廠動能主要著眼未來幾年半導體產業應用，尤其在汽車應用市場的成長。

百容半導體業務部門的營收比重己超過 4 成， 2023 年的半導體事業部蓄勢待發，5 部來自日本的新沖壓機己進駐新廠，百容看好在減碳要求之下，油電混合汽車用發電機元件導線架及純電車的高功率電池高壓元件需求攀升，並擴及 5G、IDM 及智能化應用需求。

百容 2022 年全年營收產品應用別而言，導線架業務占比達 41% 爲最大宗，電子零組件占 36%、機械式繼電器占 10%，其中在半導體導線架今年仍有大幅成長空間。